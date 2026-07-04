Алекс Сентейес: Искам да продължим да пишем история

Испанският ляв бранител Алекс Сентейес пристигна на стадион "Георги Аспарухов" преди три дни. Той подписа договора си с клуба още през миналата седмица, но заради ангажименти с вече бившия си клуб Алмерия се присъедини към "сините" на по-късен етап.

"Много съм щастлив. Това е най-големият клуб в България и нямам търпение да се запозная със съотборниците си. Както вече казах, нямам търпение да започна тренировки и, разбира се, да продължим да пишем история", каза испанецът пред клубната телевизия на Левски.

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"Приключих сезона на 20 юни. Имах десет дни, за да си почина и да се възстановя. Чувствам се подготвен и ще бъда готов веднага щом треньорът реши, че може да разчита на мен. Вярно е, че работих с Любо Пенев във Валенсия Б. Той беше мой треньор. Покрай него започнах да опознавам историята на българския футбол и нямам търпение да го опозная още по-добре.

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Имах възможност да разговарям с Хулио Веласкес по телефона. Не се наложи да ме убеждава, но е вярно, че ми говори много хубави неща за града и за клуба. Каза ми, че съблекалнята е като едно голямо семейство. Посъветва ме просто да бъда подготвен и когато дойда тук, да дам всичко от себе си.

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Феновете ще бъдат от огромна помощ за нас. Както казваме в Испания, те са дванадесетият играч. Искам да им кажа, че нямам търпение да ги видя, да се запозная с тях и да се насладя на атмосферата, която създават", заяви още Сентейес.

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