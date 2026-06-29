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ЦСКА 1948 1:0 Партизан, Диало вкара от дузпа

  • 29 юни 2026 | 19:30
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ЦСКА 1948 1:0 Партизан, Диало вкара от дузпа

ЦСКА 1948 и Партизан играят при 1:0 в контролна среща. Мамаду Диало реализира дузпа в 35-ата минута.

В шестата минута Георги Русев пое топката отляво, финтира бранител и потърси далечния ъгъл. Изстрелът на българския национал обаче мина покрай целта. След четвърт час новото попълнение на ЦСКА 1948 Жул Мейер шутира отдясно, но топката излезе в аут. В 23-ата минута дойде първият точен удар - нападател на Партизан намери топката с глава след центриране от корнер, но вратарят Петър Маринов я улови без проблем. Малко след това с неточно воле се отчете френското крило на "червените" от Бистрица Фредерик Масиел.

В 35-ата минута по-добрата игра на представителя на efbet Лига даде резултат. Георги Русев беше повален в наказателното поле след пробив отляво, а голмайсторът Мамаду Диало не сбърка при 11-метров наказателен удар - 1:0 за хората на Алвеша.

ЦСКА 1948 1:0 Партизан

1:0 Мамаду Диало (35 - дузпа)

ЦСКА 1948: Петър Маринов, Диего Медина, Андре Хофман, Лаша Двали, Фурат Султани, Георги Русев, Ектор Куеляр, Флориан Кребс, Фредерик Масиел, Мамаду Диало, Жул Мейер.

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