Канада и Мароко дават начало на осминафиналите

В днешния 4-и юли (събота), докато Съединените щати празнуват своя Ден на независимостта, стадион „НРГ Стейдиъм“ в Хюстън ще бъде сцена на поредна вълнуваща порция от Мондиал 2026. Канада и Мароко се изправят един срещу друг в първия осминафинален сблъсък от Мондиал 2026.

Селекцията на Джеси Марш вече постигна огромен успех, класирайки се за първи път в историята си за диркетните елиминации на световни футболни финал. "Кленовите листа“ сломиха Южна Африка с 1:0 благодарение на гол в добавеното време на Стивън Еустакио. Канада показа изключителна дефанзивна устойчивост, като вратарят Максим Крепьо и защитната четворка пред него са допуснали само три гола в турнира до момента.

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В предни позиции голямата заплаха остава Джонатан Дейвид, който вече има три попадения на сметката си. Лошата новина за Марш е контузията на Исмаел Коне, който отпада от сметките за центъра на терена. Капитанът Алфонсо Дейвис е на разположение, но според предварителните информации може да започне срещата от резервната скамейка, за да бъде съхранен за решителните минути.

Мароко продъкжиха да бъдатстрашилище за големите световни футболни сили и на настоящия Мондиал. След като стигнаха до полуфиналите през 2022 г., сега момчетата на Мохамед Уахби елиминираха Нидерландия след драматично изпълнение на дузпи (3:2) след равенство 1:1 в редовното време. „Атласките лъвове“ доминират в притежанието на топката, като в мача срещу „лалетата“ записаха впечатляващите 801 паса.

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Голямата звезда в нападение е Исмаел Сайбари, който отбеляза голове и в трите мача от груповата фаза и вече си осигури трансфер в германския колос Байерн Мюнхен. Треньорът Уахби обаче ще трябва да се справи с умората в състава си – мароканците имаха два дни по-малко за възстановяване и изиграха изтощителни 120 минути в Мексико преди пътуването до Хюстън.

Двата тима се срещнаха в груповата фаза на предишното Световно първенство в Катар, където Мароко триумфира с 2:1. Общо в историята мароканците имат две победи в два официални мача от 2016 г. насам. Статистиката показва, че Мароко залага на контрол над средата на терена чрез Нийл Ел Айнауи и Азедин Унахи, докато Канада разчита на бързи преходи и преса, водена от Тейжон Бюканън и Лиъм Милър.

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