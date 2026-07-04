Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Световно първенство
  2. Мароко
  3. Канада и Мароко дават начало на осминафиналите

Канада и Мароко дават начало на осминафиналите

  • 4 юли 2026 | 07:33
  • 294
  • 0

В днешния 4-и юли (събота), докато Съединените щати празнуват своя Ден на независимостта, стадион „НРГ Стейдиъм“ в Хюстън ще бъде сцена на поредна вълнуваща порция от Мондиал 2026. Канада и Мароко се изправят един срещу друг в първия осминафинален сблъсък от Мондиал 2026.

Селекцията на Джеси Марш вече постигна огромен успех, класирайки се за първи път в историята си за диркетните елиминации на световни футболни финал. "Кленовите листа“ сломиха Южна Африка с 1:0 благодарение на гол в добавеното време на Стивън Еустакио. Канада показа изключителна дефанзивна устойчивост, като вратарят Максим Крепьо и защитната четворка пред него са допуснали само три гола в турнира до момента.

Късна драма определи първия 1/8-финалист на Световното първенство
Късна драма определи първия 1/8-финалист на Световното първенство

В предни позиции голямата заплаха остава Джонатан Дейвид, който вече има три попадения на сметката си. Лошата новина за Марш е контузията на Исмаел Коне, който отпада от сметките за центъра на терена. Капитанът Алфонсо Дейвис е на разположение, но според предварителните информации може да започне срещата от резервната скамейка, за да бъде съхранен за решителните минути.

Мароко продъкжиха да бъдатстрашилище за големите световни футболни сили и на настоящия Мондиал. След като стигнаха до полуфиналите през 2022 г., сега момчетата на Мохамед Уахби елиминираха Нидерландия след драматично изпълнение на дузпи (3:2) след равенство 1:1 в редовното време. „Атласките лъвове“ доминират в притежанието на топката, като в мача срещу „лалетата“ записаха впечатляващите 801 паса.

Дузпите разплакаха за пореден път Нидерландия на Мондиал, а Мароко ликува в спираща дъха драма
Дузпите разплакаха за пореден път Нидерландия на Мондиал, а Мароко ликува в спираща дъха драма

Голямата звезда в нападение е Исмаел Сайбари, който отбеляза голове и в трите мача от груповата фаза и вече си осигури трансфер в германския колос Байерн Мюнхен. Треньорът Уахби обаче ще трябва да се справи с умората в състава си – мароканците имаха два дни по-малко за възстановяване и изиграха изтощителни 120 минути в Мексико преди пътуването до Хюстън.

Двата тима се срещнаха в груповата фаза на предишното Световно първенство в Катар, където Мароко триумфира с 2:1. Общо в историята мароканците имат две победи в два официални мача от 2016 г. насам. Статистиката показва, че Мароко залага на контрол над средата на терена чрез Нийл Ел Айнауи и Азедин Унахи, докато Канада разчита на бързи преходи и преса, водена от Тейжон Бюканън и Лиъм Милър.

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от Футбол свят

Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

  • 4 юли 2026 | 06:32
  • 14404
  • 10
Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

  • 4 юли 2026 | 03:44
  • 71038
  • 350
Меси е неуморим - подобри собствения си рекорд и вече има голове във всяка фаза на Мондиал

Меси е неуморим - подобри собствения си рекорд и вече има голове във всяка фаза на Мондиал

  • 4 юли 2026 | 02:19
  • 7024
  • 7
Дешан не се е изплашил от жегите

Дешан не се е изплашил от жегите

  • 4 юли 2026 | 01:51
  • 921
  • 3
Клоп потвърди за преговорите да поеме Бундестима и отсече: Германският футбол е на кръстопът, промените трябва да са фундаментални

Клоп потвърди за преговорите да поеме Бундестима и отсече: Германският футбол е на кръстопът, промените трябва да са фундаментални

  • 4 юли 2026 | 01:36
  • 5374
  • 4
Агире изригна срещу ФИФА заради пренасочването: Прецакаха ме

Агире изригна срещу ФИФА заради пренасочването: Прецакаха ме

  • 4 юли 2026 | 00:55
  • 2055
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

Аржентина едва оцеля в уникален трилър срещу изключителен Кабо Верде, Меси, Возиня и халф на Лудогорец главни действащи лица

  • 4 юли 2026 | 03:44
  • 71038
  • 350
Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

Колумбия стигна осминафиналите с победа над безличната Гана

  • 4 юли 2026 | 06:32
  • 14404
  • 10
Драмата на дузпите прати Египет и Салах към 1/8-финалите за историческо постижение

Драмата на дузпите прати Египет и Салах към 1/8-финалите за историческо постижение

  • 3 юли 2026 | 23:52
  • 33440
  • 71
ЦСКА загря с класика за Европа, Сенси блесна с ефектен гол

ЦСКА загря с класика за Европа, Сенси блесна с ефектен гол

  • 3 юли 2026 | 20:41
  • 52645
  • 119
След напрежението ФИФА може и да не измести часа на Мексико и Англия

След напрежението ФИФА може и да не измести часа на Мексико и Англия

  • 4 юли 2026 | 06:25
  • 1770
  • 1