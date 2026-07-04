Васьор: Люис Хамилтън остава във Ферари и догодина

Шефът на Ферари Фредерик Васьор потвърди на „Силвърстоун“, че 7-кратният световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън ще остане в Скудерията и за догодина.

2-годишният договор на Люис изтича в края на 2026, но вече се появиха информации, че в него е предвидена клауза за удължаването му и за 2027, като Хамилтън има срок, в който да я упражни, тъй като тя е в негова полза. Очаква се, че това ще се случи в близките седмици и оставането му в тима ще бъде официално потвърдено на „Монца“ в началото на септември.

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Васьор не коментира тези спекулации, но даде да се разбере, че Люис остава.

„Люис Хамилтън ще остане с нас и през 2027 – обясни Васьор. – Ние изграждаме отбора на Ферари така, че да можем да спечелим световната титла.“

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Другият пилот на тима Шарл Леклер вече подписа нов дългогодишен договор с Ферари, като най-вероятно ще остане в Маранело да средата на следващото десетилетие.

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Снимки: Gettyimages