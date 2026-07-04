Алжир се разделя с Владимир Петкович след отпадането от Мондиала

Световното първенство в САЩ, Мексико и Канада донесе поредната треньорска рокада. Националният отбор на Алжир ще се раздели със селекционера си Владимир Петкович след отпадането на тима на 1/16-финалите.

„Пустинните лисици“ загубиха с 0:2 от Швейцария, а според местните медии решението за раздялата вече е взето. Очаква се по-късно днес Алжирската футболна федерация официално да потвърди новината.

Петкович пое националния тим през зимата на 2024 година, като договорът му беше до лятото на 2028-а. Въпреки дългосрочния контракт, ранното отпадане от Мондиала се оказа решаващо за бъдещето му.

Сред основните кандидати за негов наследник е Ерве Ренар, който в момента води националния отбор на Тунис и пое поста по време на Световното първенство.

След поражението от Швейцария капитанът и голямата звезда на Алжир Рияд Марез също обяви края на кариерата си с националната фланелка, слагайки край на една от най-успешните ери в историята на отбора.

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