Двукратен шампион на Премиър лийг сложи край на кариерата си след отпадането от Мондиал 2026

Рияд Марез обяви края на кариерата си в националния отбор на Алжир само минути след отпадането на тима от Световното първенство. Бившата звезда на Манчестър Сити и Лестър видя как отборът му напусна турнира след разочароваща загуба с 0:2 в петък. След мача 35-годишното технично крило разкри, че това е бил последният му двубой за националния тим.

„Това беше последното ми сбогом с националния отбор. Изключително болезнено е да си тръгнем по този начин, особено в мач срещу Швейцария, който е отбор напълно по силите ни да победим. За мен беше чест да нося тази фланелка в продължение на толкова много години, но е време да отстъпя място на следващото поколение“, заяви крилото след двубоя.

🇩🇿 Riyad Mahrez : "C'était un match à notre portée."

👀 Il annonce son dernier match avec la sélection #beINFWC2026 #FIFAWorldCup pic.twitter.com/y0C908Rsxx — beIN SPORTS (@beinsports_FR) July 3, 2026

Марез, който е петкратен шампион на Висшата лига, беше заменен 20 минути преди края на второто полувреме. Алжир така и не успя да се върне в мача, след като допусна ранен гол от близко разстояние, дело на Бреел Емболо. Видимо емоционален, Марез аплодира феновете при излизането си от терена, а след края на срещата отново отиде при тях. Той отбеляза два гола при равенството 3:3 с Австрия, което осигури на двата отбора място в елиминационната фаза на турнира.

Нито един от двата тима обаче не успя да преодолее първия кръг на директните елиминации, с което 12-годишната кариера на Марез в националния отбор на Алжир приключи без особен блясък. Той записа общо 119 мача, в които отбеляза 40 гола и помогна на страната си да спечели Купата на африканските нации през 2019 г.

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Снимки: Gettyimages