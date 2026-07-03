Гранит Джака с историческо постижение за Швейцария

Капитанът на швейцарския национален отбор Гранит Джака записа името си в историята на футбола в страната, след като достигна кота от 150 мача с националната фланелка. Това се случи при победата с 2:0 над Алжир на осминафиналите на Световното първенство.

С това постижение 33-годишният полузащитник стана първият футболист, достигнал тази впечатляваща бройка за „кръстоносците“. От дебюта си през 2011 г. насам Джака е реализирал 18 гола за представителния тим. Три от тези попадения са на световни финали – през 2014, 2018 и 2026 г. На настоящия Мондиал той се разписа от дузпа срещу Босна и Херцеговина в груповата фаза.

„Този ден означава много за мен. Невероятно е да съм изиграл 150 мача за страната, в която съм роден и израснал. Горд съм да нося червения екип. Фактът, че изиграхме добър мач и продължихме към 1/8-финалите, го прави още по-хубаво“, заяви Джака.

В същия двубой срещу Алжир участие взе и левият бранител Рикардо Родригес. Той е втори във вечната ранглиста по мачове за Швейцария със 141 и записа своя 30-и пореден двубой на голям форум за страната си.

На осминафиналите на Световното първенство швейцарският отбор ще се изправи срещу победителя от срещата между Колумбия и Гана, която ще се състои утре от 04:30 часа българско време в Канзас Сити.

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