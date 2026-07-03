Мурат Якин: Заслужихме си класирането напред, отборът изстрада победата

Селекционерът на швейцарския национален отбор Мурат Якин изрази задоволството си от представянето на тима при успеха с 2:0 над Алжир в 1/16-финална среща от Световното първенство. Според него „кръстоносците“ са следвали тактическия си план безупречно и са се справили отлично с атаките на съперника.

Швейцария стигна до победата с ранен гол на Бреел Емболо и второ попадение на Дан Ндойе веднага след началото на втората част. Този успех е исторически за тима, тъй като е първи в елиминационната фаза на Мондиал от далечната 1938 година.

„Представихме се много добре в защита през целия мач, бяхме солидни във всеки един момент. Не дадохме на противника никакви шансове“, коментира Якин след края на двубоя. „Искам да похваля целия отбор, защото те изстрадаха тази победа. Мисля, че головете паднаха в точните моменти и напълно заслужено продължаваме в следващия кръг на турнира.“

Защитата на швейцарците действаше почти безгрешно, като принуди алжирците да търсят пробиви предимно по фланговете. Това ограничи възможностите им до едва няколко положения през първото полувреме, докато в същото време европейският тим се възползва максимално от своите шансове в предни позиции.

„В началото бяхме под натиск и пресата ни не работеше, но успяхме да се възползваме от свободните пространства и да се измъкнем на няколко пъти. Беше важно да отбележим в правилния момент – беше удар с доза късмет, но след това доминирахме на терена. Много съм щастлив от цялостното представяне, защото се изправихме срещу много силни индивидуални футболисти“, допълни швейцарският специалист.

51-годишният треньор заяви, че няма предпочитания за следващия съперник на тима си, който ще бъде определен от сблъсъка между Колумбия и Гана.

„Няма лесни противници. Всичко при нас трябва да сработи перфектно – тактически, игрово, а също и интензитетът. Всеки детайл е от значение. Сега просто сме много щастливи от този момент и сме доволни, че продължаваме напред. Благодарен съм на моя щаб, на играчите и на всички фенове в Швейцария, които станаха много рано тази сутрин“, завърши Якин.

Следващият мач на Швейцария от осминафиналите ще се играе на 7 юли от 23:00 часа българско време в град Ванкувър.

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Снимки: Imago