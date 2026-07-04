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Алекс Албон ще стартира от алеята пред боксовете

  • 4 юли 2026 | 12:51
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Екипът на Уилямс е променил настройките на колата на Алекс Албон след вчерашната квалификация за днешния спринт за Гран При на Великобритания.

Заради тези действия, механиците на тима са нарушили „вечерния час“ и наказанието за Албон е да стартира от алеята пред боксовете.

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Алекс завърши 16-и в сесията вчера, така че тази промяна няма да се отрази кой знае колко на позицията му в колоната. Но пък той и инженерите му ще имат възможност да съберат информация за промените в работата на окачването преди неделното състезание.

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Снимки: Gettyimages

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