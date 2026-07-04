Карлос Сайнц: Ще има много изпреварвания

Испанският пилот на Уилямс Карлос Сайнц прогнозира, че Гран При на Великобритания утре ще е състезание с много изпреварвания, но той не одобрява причината за това. Защото тези изпреварвания ще станат възможни заради режимите на управление на енергията на отделните болиди или по-скоро заради непостоянния недостиг на енергия на „Силвърстоун“.

„Според мен ни очаква зрелищно състезание, но по неправилните причини – ще има много изпреварвания, тъй като тук на пилотите не им стига енергия от задвижващите системи – обясни Сайнц – Ще играем по схемата: ще използвам повече енергия тук, за да те мина, но след това ти пак ще ме изпревариш.

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„Мисля, че този уикенд отново ще имаме „йо-йо състезание“, но това е реалността.

„Но феновете тук, които са страхотни заслужават вълнуваща надпревара, включително и в спринта, не само в неделя.“

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1

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Снимки: Gettyimages