Опасността остава: адска жега и риск от мълнии на срещата на Франция

Идният двубой на Франция срещу Парагвай продължава да бъде под сериозна заплаха от екстремно горещо време и буря с мълнии. Двата тима се изправят в 1/16-финал в полунощ българско време на събота срещу неделя този уикенд. Срещата е в във Филаделфия от 17:00 часа местно време и от няколко дни насам Националната метеорологична служба (НВС) предупреждава за опасност.

Издадено е предупреждение за „екстремна горещина“, което ще е в сила до 20:00 ч. местно време. На практика, според актуалните прогнози на федералната агенция, отборите ще играят в условия на непоносима жега с температура от около 37°C през цялото времетраене на срещата.

И макар Франция да устоя на екстремните температури по време на шестнайсетинафинала си срещу Швеция в Бостън (3:0), сега срещу Парагвай във Филаделфия ще трябва отново да покаже издръжливост. Лошата новина е, че тази жега ще бъде придружена и от висока влажност. Между 17:00 ч. и полунощ местно време влажността ще варира между 36% и 72%, като ще се покачва с всяка изминала минута.

Според данните на НВС има голяма вероятност за валежи, което означава, че осминафиналът между Франция и Парагвай може да бъде нарушен от интензивни гръмотевични бури. Още по-лошото е, че американската метеорологична служба се опасява от мълнии в района на Филаделфия, което би довело до дълго прекъсване, подобно на случилото се в мача срещу Ирак.

Вероятността мълнии да паднат в близост до „Линкълн Файненшъл Фийлд“ по време на мача е между 30% и 50%. Все пак има и повод за надежда – „петлите“ се справиха отлично с дългото прекъсване на полувремето срещу Ирак, след което довършиха работата си въпреки наводнения терен. Този път обаче ги очаква далеч по-сериозен противник в лицето на Парагвай.

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