Агире изригна срещу ФИФА заради пренасочването: Прецакаха ме

Селекционерът Мексико - Хавиер Агире, коментира изтеглянето с шест часа на 1/8-финалния мач от Мондиал 2026 срещу Англия. Той отправи остри критики към ФИФА, описвайки решението като „удар, който нарушава цялата подготовка на неговия тим.

🔴 #EXCLUSIVA | ⏳"Me lo informaron aquí, no estoy de acuerdo, FIFA manda y a tragar ajo y agua": Javier Aguirre revela cómo se enteró del cambio de horario y acepta el ajuste, aunque admite que no le gustó. #FórmulaNoticias pic.twitter.com/3Jsrxd0qVj — Grupo Fórmula (@Radio_Formula) July 3, 2026

Промяната, наложена поради прогнози за гръмотевични бури в Мексико Сити, премести началния час на двубоя. Първоначално срещата трябваше да се играе в 18:00 часа местно време, но сега бе изтеглед в 12:00 часа по обяд.

Задава се огромна промяна в началния час на Мексико - Англия?

„Вярно е, това е като удар в стомаха. Променя всичко, целия план. Не че е напълно съсипан, но почти, защото трябва да преглътнем шест часа от планираната подготовка. Очевидно ще се съобразим с това, което казва ФИФА. Изобщо не ми харесва, нито на играчите ми. Разбира се, храненето, следобедната почивка, сънят, физиотерапията... всичко, абсолютно всичко. Изглежда тривиално, но не е“, заяви Агире пред „Радио Формула“.

Агире подчерта сложността на логистиката, свързана с подготовката за мач от такава величина.

„Днес 60 души работят тук, за да могат тези 26 момчета да излязат на терена в неделя и да спечелят мача. Не е дреболия, истината е, че промяната е доста съществена“, добави той, видимо раздразнен, че не е бил консултиран. „Мога да разбера причините и аргументите, но с мен не се допитаха и, да, доста съм ядосан.“

Запитан дали промяната дава някакво предимство на домакините на стадион „Ацтека“, Агире беше категоричен, че това също няма общо с действителността.

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