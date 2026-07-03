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Съперниците на Мерцедес продължават преследването във Формула 1 с нови подобрения за "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 14:17
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Ред Бул, Ферари и Макларън донесоха малки подобрения за състезанието на "Силвърстоун" с надеждата да настигнат лидерите в шампионата Мерцедес.

Болидът W17 не е оборудван със свежи подобрения този уикенд, докато неговите съперници RB22, SF-26 и MCL40 разполагат с малки пакети за спринтовия уикенд във Великобритания.

Макларън представи две подобрения, фокусирани върху нов дизайн на въздуховодите на предните спирачки и ревизиран под, целящи „подобряване на физиката на въздушния поток и постигане на цялостна ефективност“.

При Ред Бул е добавено семпло крилце на задното окачване, за да се „подобрят характеристиките на натоварване и стабилността“ в зоната около задната част на каросерията.

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Подобрението на Ферари е съсредоточено върху увеличаване на охлаждането в задната част, както и върху повишаване на локалното притискане чрез „преработен долен дефлектор и оптимизация на натоварването на крилцето, максимизирайки аеродинамичната ефективност“.

От друга страна, Уилямс донесе нов дизайн на предното крило за повишаване на производителността. Рейсинг Булс пък представиха нов под и дифузьор за подобряване на въздушния поток около пода, докато нов преден дефлектор в задната част има за цел да подобри „локалното кондициониране на потока“.

Единственият друг отбор, който донесе подобрение, е Хаас. Те разполагат с ново задно крило, фокусирано върху „цялостна“ ревизия на геометрията на подвижния елемент, като същевременно се опитват да запазят общата аеродинамична ефективност.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
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Снимки: Gettyimages

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