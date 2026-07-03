Съперниците на Мерцедес продължават преследването във Формула 1 с нови подобрения за "Силвърстоун"

Ред Бул, Ферари и Макларън донесоха малки подобрения за състезанието на "Силвърстоун" с надеждата да настигнат лидерите в шампионата Мерцедес.

Болидът W17 не е оборудван със свежи подобрения този уикенд, докато неговите съперници RB22, SF-26 и MCL40 разполагат с малки пакети за спринтовия уикенд във Великобритания.

Макларън представи две подобрения, фокусирани върху нов дизайн на въздуховодите на предните спирачки и ревизиран под, целящи „подобряване на физиката на въздушния поток и постигане на цялостна ефективност“.

При Ред Бул е добавено семпло крилце на задното окачване, за да се „подобрят характеристиките на натоварване и стабилността“ в зоната около задната част на каросерията.

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Подобрението на Ферари е съсредоточено върху увеличаване на охлаждането в задната част, както и върху повишаване на локалното притискане чрез „преработен долен дефлектор и оптимизация на натоварването на крилцето, максимизирайки аеродинамичната ефективност“.

От друга страна, Уилямс донесе нов дизайн на предното крило за повишаване на производителността. Рейсинг Булс пък представиха нов под и дифузьор за подобряване на въздушния поток около пода, докато нов преден дефлектор в задната част има за цел да подобри „локалното кондициониране на потока“.

The Silverstone fans are out in force to greet the drivers 🤩#F1 #BritishGP pic.twitter.com/6ljQDKx47W — Formula 1 (@F1) July 3, 2026

Единственият друг отбор, който донесе подобрение, е Хаас. Те разполагат с ново задно крило, фокусирано върху „цялостна“ ревизия на геометрията на подвижния елемент, като същевременно се опитват да запазят общата аеродинамична ефективност.

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Снимки: Gettyimages