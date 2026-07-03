Макс Верстапен защити Джордж Ръсел след противоречия полпозишън в Австрия

Макс Верстапен защити Джордж Ръсел за начина, по който си осигури първата стартова позиция в Гран При на Австрия миналия уикенд, но добави, че на пилота на Мерцедес не е трябвало да му бъде позволено да завърши обиколката си.

Четирикратният световен шампион претърпя тежък инцидент в предпоследния завой на „Ред Бул Ринг“ по време на третата част от квалификацията миналата събота, което доведе до жълти флагове в хаотичния край на сесията. Възникна объркване дали става въпрос за единични, или двойни жълти флагове, което е ключова разлика, определяща дали пилотите имат право да подобрят времената си, или не.

Тъй като флаговете бяха единични, стюардите останаха доволни от това колко Ръсел, който се намираше точно зад Верстапен, е намалил скоростта в последния сектор, за да грабне все пак полпозишъна, а впоследствие и победата в състезанието. Това обаче беше в контраст със съотборника му Андреа Кими Антонели, който беше на временен полпозишън, но прекрати последната си обиколка, мислейки, че флаговете са двойни. Това го остави четвърти на стартовата решетка, зад двата болида на Ферари.

Така полпозишънът на Ръсел се оказа доста спорен, а дебатът продължи и през уикенда за Гран При на Великобритания, като основният въпрос беше дали не е трябвало да има двойни жълти флагове, или дори червен флаг.

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„Това е тема, която обсъждаме от дълго време - заяви Верстапен на „Силвърстоун“. - В други серии, мисля, че когато предизвикаш двоен жълт флаг или червен, губиш обиколката си например.



„Така че, да, това са неща, които трябва да се разгледат, но това все още не решава какво всъщност се случи. Освен това, пилотите все още, разбира се, завършват обиколка или очевидно се отказват от нея.



„Сега можеш да прочетеш правилата много добре, да завършиш обиколката си и ти е позволено да я запазиш. Но мисля, че на първо място, не трябваше да има единичен жълт флаг. Това е поне за двоен жълт или червен.



„Това, че пилотът след това, разбира се, оптимизира ситуацията, мисля, че е честна игра. Вероятно и аз бих се опитал да направя същото – просто така стоят нещата. Но не трябва дори да е позволено или възможно да завършиш обиколката си по този начин. Мисля, че това е основната ми грижа в цялата ситуация“, добави нидерландецът.

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Инцидентът накара пилота на Уилямс Карлос Сайнц да повдигне интересно предложение – всеки пилот, който причини червен флаг в квалификацията, да бъде наказван, независимо дали е било умишлено, или не.

„Начинът, по който Джордж се справи, мисля, че беше перфектен спрямо това, което правилникът ти позволява, и той заслужи този полпозишън, защото изигра правилата до съвършенство. Но никога не трябваше да му бъде позволено да завърши тази обиколка или да затвори обиколка в такава опасна ситуация.



„Може да се каже, добре, ако Макс беше на полпозишън след първия опит и след това предизвика този инцидент, последван от червен флаг, и никой не подобри времето си, би било нечестно за Джордж, Кими и всички останали – защото човекът на полпозишън не ни позволява да подобрим времето си.



„Както обикновено се случва в Монако – и аз можех да го направя миналата година в Баку, когато бях на временен полпозишън и бях първата кола извън бокса, и си казах: „Ако катастрофирам сега, съм на полпозишън“. Всички имаме тези мисли и всички знаем как работи правилникът.



„И затова мисля, че всеки, който предизвика жълт или червен флаг в квалификацията, трябва да получи наказание от три места назад. Така поне ще бъдеш санкциониран и ще бъдеш обезкуражен да предизвикваш флаг“, коментира испанецът.

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Снимки: Gettyimages