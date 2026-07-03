Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Моторни спортове
  3. Макс Верстапен защити Джордж Ръсел след противоречия полпозишън в Австрия

Макс Верстапен защити Джордж Ръсел след противоречия полпозишън в Австрия

  • 3 юли 2026 | 16:01
  • 324
  • 0

Макс Верстапен защити Джордж Ръсел за начина, по който си осигури първата стартова позиция в Гран При на Австрия миналия уикенд, но добави, че на пилота на Мерцедес не е трябвало да му бъде позволено да завърши обиколката си.

Четирикратният световен шампион претърпя тежък инцидент в предпоследния завой на „Ред Бул Ринг“ по време на третата част от квалификацията миналата събота, което доведе до жълти флагове в хаотичния край на сесията. Възникна объркване дали става въпрос за единични, или двойни жълти флагове, което е ключова разлика, определяща дали пилотите имат право да подобрят времената си, или не.

Тъй като флаговете бяха единични, стюардите останаха доволни от това колко Ръсел, който се намираше точно зад Верстапен, е намалил скоростта в последния сектор, за да грабне все пак полпозишъна, а впоследствие и победата в състезанието. Това обаче беше в контраст със съотборника му Андреа Кими Антонели, който беше на временен полпозишън, но прекрати последната си обиколка, мислейки, че флаговете са двойни. Това го остави четвърти на стартовата решетка, зад двата болида на Ферари.

Така полпозишънът на Ръсел се оказа доста спорен, а дебатът продължи и през уикенда за Гран При на Великобритания, като основният въпрос беше дали не е трябвало да има двойни жълти флагове, или дори червен флаг.

Защо Джордж Ръсел избегна наказание след квалификацията в Австрия
Защо Джордж Ръсел избегна наказание след квалификацията в Австрия

„Това е тема, която обсъждаме от дълго време - заяви Верстапен на „Силвърстоун“. - В други серии, мисля, че когато предизвикаш двоен жълт флаг или червен, губиш обиколката си например.

„Така че, да, това са неща, които трябва да се разгледат, но това все още не решава какво всъщност се случи. Освен това, пилотите все още, разбира се, завършват обиколка или очевидно се отказват от нея.

„Сега можеш да прочетеш правилата много добре, да завършиш обиколката си и ти е позволено да я запазиш. Но мисля, че на първо място, не трябваше да има единичен жълт флаг. Това е поне за двоен жълт или червен.

„Това, че пилотът след това, разбира се, оптимизира ситуацията, мисля, че е честна игра. Вероятно и аз бих се опитал да направя същото – просто така стоят нещата. Но не трябва дори да е позволено или възможно да завършиш обиколката си по този начин. Мисля, че това е основната ми грижа в цялата ситуация“, добави нидерландецът.

Люис Хамилтън над всички в единствената тренировка на "Силвърстоун"
Люис Хамилтън над всички в единствената тренировка на "Силвърстоун"

Инцидентът накара пилота на Уилямс Карлос Сайнц да повдигне интересно предложение – всеки пилот, който причини червен флаг в квалификацията, да бъде наказван, независимо дали е било умишлено, или не.

„Начинът, по който Джордж се справи, мисля, че беше перфектен спрямо това, което правилникът ти позволява, и той заслужи този полпозишън, защото изигра правилата до съвършенство. Но никога не трябваше да му бъде позволено да завърши тази обиколка или да затвори обиколка в такава опасна ситуация.

„Може да се каже, добре, ако Макс беше на полпозишън след първия опит и след това предизвика този инцидент, последван от червен флаг, и никой не подобри времето си, би било нечестно за Джордж, Кими и всички останали – защото човекът на полпозишън не ни позволява да подобрим времето си.

„Както обикновено се случва в Монако – и аз можех да го направя миналата година в Баку, когато бях на временен полпозишън и бях първата кола извън бокса, и си казах: „Ако катастрофирам сега, съм на полпозишън“. Всички имаме тези мисли и всички знаем как работи правилникът.

„И затова мисля, че всеки, който предизвика жълт или червен флаг в квалификацията, трябва да получи наказание от три места назад. Така поне ще бъдеш санкциониран и ще бъдеш обезкуражен да предизвикваш флаг“, коментира испанецът.

Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Програма на уикенда за Гран При на Великобритания във Формула 1
Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Снимки: Gettyimages

Още от Моторни спортове

Съперниците на Мерцедес продължават преследването във Формула 1 с нови подобрения за "Силвърстоун"

Съперниците на Мерцедес продължават преследването във Формула 1 с нови подобрения за "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 14:17
  • 747
  • 0
Джордж Ръсел: "Силвърстоун" ще предложи по-добри състезания, подобно на Австралия и Китай

Джордж Ръсел: "Силвърстоун" ще предложи по-добри състезания, подобно на Австралия и Китай

  • 3 юли 2026 | 13:41
  • 461
  • 0
Отборът на Валентино Роси остава със заводска подкрепа от Дукати

Отборът на Валентино Роси остава със заводска подкрепа от Дукати

  • 3 юли 2026 | 13:04
  • 741
  • 1
11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 12:48
  • 16094
  • 3
Малайзия остава в календара на MotoGP до 2031 година

Малайзия остава в календара на MotoGP до 2031 година

  • 3 юли 2026 | 12:18
  • 332
  • 0
"Дефицитът може да бъде двойно по-голям" – Защо Ферари очаква "трудни" уикенди на "Силвърстоун" и "Спа"

"Дефицитът може да бъде двойно по-голям" – Защо Ферари очаква "трудни" уикенди на "Силвърстоун" и "Спа"

  • 3 юли 2026 | 12:06
  • 1026
  • 0
Виж всички

Водещи Новини

Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

Официално: ЦСКА привлече бранител от Ботев (Враца)

  • 3 юли 2026 | 11:34
  • 17327
  • 95
Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

Германската федерация официално обяви, че се разделя с Нагелсман и започва преговори с Клоп

  • 3 юли 2026 | 13:35
  • 9345
  • 16
11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

11-то място и разследване за Никола Цолов в тренировката на "Силвърстоун"

  • 3 юли 2026 | 12:48
  • 16094
  • 3
Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

Роналдо, "златна резерва" и ВАР зарадваха Португалия и огорчиха Хърватия в късна драма

  • 3 юли 2026 | 04:09
  • 98207
  • 242
ЦСКА с последна контрола преди завръщането в Европа

ЦСКА с последна контрола преди завръщането в Европа

  • 3 юли 2026 | 10:38
  • 10175
  • 19
ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

ФИФА: Отмененият гол на Хърватия срещу Португалия е правилно решение, технологията го доказа

  • 3 юли 2026 | 10:25
  • 11280
  • 42