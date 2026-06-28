Защо Джордж Ръсел избегна наказание след квалификацията в Австрия

Пилотът на Мерцедес Джордж Ръсел няма да бъде разследван от стюардите на ФИА за най-бързата си обиколка в квалификацията за Гран При на Австрия, въпреки че я постигна при локални жълти флагове, предизвикани от катастрофата на Макс Верстапен. Причината е, че британецът е намалил скоростта си достатъчно в деветия завой.

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В последните моменти от квалификацията пилотът на Ред Бул Макс Верстапен катастрофира в опита си да се пребори с пилотите на Мерцедес за първата позиция. След първите два сектора той изоставаше само с половин десета от секундата. Верстапен обаче загуби контрол над болида си в бързия девети завой, завъртя се и се удари в предпазните бариери. Инцидентът сложи край на неговия опит за полпозишън и доведе до развяването на локални жълти флагове.

Това застраши най-бързата обиколка на Ръсел, който премина покрай светлинен панел, показващ единичен жълт флаг, точно преди да влезе в девети завой. Въпреки това британецът продължи към финала и записа най-доброто време, като веднага информира своя инженер и състезателния контрол, че се е съобразил със сигнализацията.

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„Вдигнах си крака от газта на влизане в завоя, загубих много време“, съобщи Ръсел по отборното радио.

Потенциалното нарушение на Ръсел беше отбелязано от състезателния контрол, но стюардите бързо решиха да не започват разследване. След като сравнили данните от обиколката на Ръсел с предишната му най-добра, те се уверили, че пилотът е намалил скоростта си в съответния маршалски сектор. Това се оказа достатъчно, за да избегне санкция, тъй като флагът е бил единичен, а не двоен.

"Big lift on the entry of that corner"



Watch and listen in to the final sector of George Russell's Austria Pole lap 👀#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/ipmgSvIEFF — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

Член B1.8.4 от спортния правилник за 2026 г. гласи: „Всеки пилот, преминаващ през маршалски сектор с развят жълт флаг, трябва да намали скоростта си и да бъде готов да промени посоката си на движение. За да се уверят стюардите, че пилотът е спазил тези изисквания, се очаква той да е спрял по-рано и/или видимо да е намалил скоростта в съответния сектор.“

Ако флаговете бяха двойно жълти, Ръсел нямаше да има право да подобри времето си и обиколката му щеше да бъде анулирана.

George Russell explains how his final lap of Qualifying unfolded with the single yellow flag at Turn 9 🗣️#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/HwsLbpblSF — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

„Става въпрос за единичен жълт флаг и вдигане на крака от газта за 100 метра. Джордж губи десета и половина. Всичко е наред“, коментира пред Sky шефът на Мерцедес Тото Волф. „Това е невероятна обиколка, вижда се и от данните. Намаляването на скоростта е огромно в сравнение с всички предишни обиколки, така че браво на него. Наистина се радвам за начина, по който се справи.“

Действията на Ръсел предизвикаха известно объркване, тъй като съотборникът му Андреа Кими Антонели прекрати своята обиколка и се прибра в бокса. Според Волф обаче италианецът е сбъркал единичния жълт флаг с двоен и ненужно е изоставил бързия си тур. „Мисля, че е останал с впечатлението, че флагът е двоен“, обясни Волф.

"That was the lap!" 😢



A frustrating end to Q3 for Kimi Antonelli in Austria, realising afterwards that he could have continued his lap under single yellow flags#F1 #AustrianGP pic.twitter.com/fPUNCXPvtj — Formula 1 (@F1) June 27, 2026

С време от 1:06.113 минути Ръсел изпревари пилотите на Ферари Шарл Леклер и Люис Хамилтън с над две десети от секундата. Това е втори пореден полпозишън за него през сезон 2026, с който той се стреми да намали пасива си от 50 точки спрямо лидера в шампионата Антонели.

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Снимки: Gettyimages