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Григор Димитров: Всичко, което исках, беше да изляза и да се боря

  • 3 юли 2026 | 01:22
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Григор Димитров едва сдържа сълзите си, след като достигна до третия кръг на Уимбълдън, заявявайки, че самото завръщане на корта означава повече от резултата след година, белязана от контузии.

Григор Димитров върна времето назад с паметна победа на "Уимбълдън"!
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35-годишният българин, чийто ранкинг спадна до №146 след поредица от травми, победи Якуб Меншик със 7:6 (5), 4:6, 7:5, 6:3. Победата дойде година, след като участието на Димитров на Уимбълдън приключи с неприятна контузия, когато той скъса гръден мускул на Централния корт. Това го принуди да се откаже в четвъртия кръг срещу Яник Синер в мач, който доминираше.

Говорейки след двубоя, видимо развълнуваният Димитров трудно намираше думи, за да опише чувствата си.

„Честно казано, нямам какво толкова да кажа, освен че съм много щастлив да се завърна и просто да играя тенис пред вас. За мен е много емоционално, добави той“

Димитров сподели, че единствената му цел е била да се състезава след трудните 12 месеца.

„Всичко, което исках, беше да изляза и да се боря. Това беше моята цел. Не мислех за победа или загуба“, заяви той. „Знаете, изминалата година беше толкова трудна... не става въпрос за победа или загуба. Става въпрос да победя себе си и да играя тенис точно така, както днес, независимо от изхода.“

Тази победа бележи един от най-значимите успехи за Димитров след завръщането му от контузия и го изпрати в третия кръг на Уимбълдън за втора поредна година.

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