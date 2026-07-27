Наоми Осака: Аз всъщност не искам да бъда известна

Когато Наоми Осака спечели турнира в Индиън Уелс през 2018 г., тя си мислела, че не може да надмине това постижение. Победата с 6:3, 6:2 през март 2018 г. над Дария Касаткина бележи първия трофей в кариерата на тогава 20-годишната Осака от тура на Женската тенис асоциация (WТА) и се превръща в пробив, който привлича вниманието към нейното име.

„Когато спечелих титлата в Инидън Уелс, мислех, че няма как да постигна нещо по-голямо от това. По онова време майка ми работеше непрекъснато, за да осигури добър живот на мен и сестра, и аз рядко я виждах. Но благодарение на успеха ми и парите, които спечелих, тя успя да се пенсионира, сподели Осака по време на медийния ден на турнира „Мубадала Ди Си Оупън“. - Мислех, че това е върхът.“

„След това станах шампионка на US Open и се случиха толкова много неща. Изживях много различни моменти и при всеки от тях си мислех, че съм достигнала максимума. Нямам предвид само тениса, но и по отношение на модните ми ангажименти", добави тя.

Naomi Osaka is her ✨ pic.twitter.com/UTJzt8ohU1 — Wimbledon (@Wimbledon) June 29, 2026

Сега, осем години по-късно Наоми Осака е сред най-ярките звезди на професионалния женски тенис. Въпреки повишеното внимание обаче за нея нищо не се е променило. Осака все още не смята, че е известна – точно както тя иска да бъде – а нейния скромен и смирен подход ѝ помага да запази правилната нагласа на този етап от кариерата си.

„Всъщност не искам да съм известна, така че съм доволна от положението, в което се намирам в момента“, добави Осака. „Сега хората ме познават повече заради модата, отколкото заради тениса – по-скоро модните ентусиасти, отколкото феновете на тениса.“

„Чувствам, че всеки има своите върхове и спадове, но като цяло нещата постоянно вървят нагоре. Винаги, когато си мисля, че съм достигнала едно ниво, се случва нещо друго. По отношение на промяната в живота, не знам. Странно е. Никога не съм се смятала за известна, така че винаги съм правила всичко, което съм правила и преди“, каза тя.

Naomi Osaka steps on court for her first round match at Roland Garros.



She is the fashion statement, every time.



🖤👑 pic.twitter.com/OddQb86DPm — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 26, 2026

През сезон 2026 Осака привлече внимание с тоалетите, с които излизаше на корта на всеки от трите турнира от Големия шлем. За нея това е начин да сподели една от своите страсти, бидейки по-скоро интровертна личност, и същевременно да излезе от своята зона на комфорт.

„По ирония на съдбата, носенето на тези тоалети ме принуди да говоря много повече, особено по теми, по които не съм непременно експерт“, каза Осака. „Като тенисистка, вероятно мога да седна пред този микрофон и да говоря за тенис много дълго, защото това е свят, с който съм свикнала.“

„Разширяването на хоризонтите и заниманията с мода ме накараха да говоря с хора, които никога преди не съм срещала. Просто се опитвам да навляза в светове, в които никога не съм си представяла, че ще бъда“, обясни тя.

Naomi Osaka steps on court for her 2nd round match at Roland Garros wearing a detachable white skirt.



It’s all in the details. 💛 pic.twitter.com/lDgSvjNwca — The Tennis Letter (@TheTennisLetter) May 28, 2026

Осака отбеляза, че когато проучва дизайнери, често се радва да попадне на „малки независими дизайнери“, които „не са непременно супер известни“.

Сега на Осака ѝ предстои завръщане на нейната любима настилка – твърдите кортове. Тя ще играе на първия си турнир след достигането до четвъртфиналите на Уимбълдън по-рано този месец. Наоми напусна „Ол Ингланд Клъб“ с желание за повече и беше разочарована, че не успя да стигне до полуфинал или финал. Това обаче е отражение на нейните високи стандарти и тя е оптимист за завръщането си на настилката, на която е спечелила и четирите си титли от Големия шлем и е постигнала много успехи.

„Може би за няколко дни бях наистина разочарована от себе си. Може би това е просто моята нагласа, защото съм толкова строга към себе си“, каза тя. „Очевидно, ако някой стигне толкова далеч на Уимбълдън, това е повод за радост, но аз наистина чувствах, че е дошло моето време да постигна нещо.“

„Животът продължава, така че сега съм тук. Това е настилката, на която имам най-добри резултати, така че мога само да се надявам, да бъда наистина оптимистична и да се надявам, че ще играя много добре.“

Поставена под номер 3, Осака почива в първия кръг и ще се изправи срещу победителката от мача между Кейти Боултър и получилата „уайлд кард“ Ашлин Крюгер.

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