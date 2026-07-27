Кузманов се класира за втория кръг в Самсун

Българинът Димитър Кузманов се класира за втория кръг на турнира по тенис от сериите "Чалънджър 50" в Самсун (Турция) с награден фонд 63 000 евро. 32-годишният пловдивчанин, поставен под номер 7 в схемата, надигра на старта италианеца Александър Бинда със 7:5, 6:4 за час и 48 минути на корта.
Кузманов започна колебливо и изоставаше с 2:5 в първия сет, но успя да спаси два сетбола при 4:5 и да обърне до 7:5.
Димитър Кузманов загуби във втория кръг на "Чалънджър" в Тампере
Втората част отново бе равностойна: двамата си размениха по един пробив, а при 5:4 българинът отново взе подаването на съперника и затвора мача с 6:4.
В следващия кръг Димитър Кузманов ще срещне победителя от двубоя между Ерги Киркир (Турция) и Пол Инчауспе (Франция).
Снимки: Imago