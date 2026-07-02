Григор Димитров изненада феновете: Готов съм да водя "Евровизия"

След успехите на тенис корта Григор Димитров е готов да опита нещо съвсем различно – ролята на водещ на "Евровизия" 2027, която България ще организира след историческата победа на Дара във Виена.

В интервю за журналиста Бен Ротенберг по време на участието си на "Уимбълдън" най-добрият български тенисист призна, че идеята вече не му изглежда толкова далечна.

„Да, да. Имах няколко разговора по темата. Не директно - никой не ме е питал директно. Не искам да започвам нещо сега. Но помислих, че ще се справя на сцената и да говоря. Но ми трябва някой добър до мен, за да ми помага“, заяви Димитров.

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По думите му вече са водени неформални разговори, а самият той следи с интерес спекулациите около евентуалните лица на конкурса.

Нина Добрев – мечтаният партньор на сцената

Сред имената, които се обсъждат за водещи на музикалното шоу, е и това на холивудската актриса Нина Добрев. Именно нея Григор посочва като човек, с когото би работил с удоволствие.

Макар все още да няма официални предложения, тенисистът не крие, че би разгледал подобна възможност.

„Не знам, но може да го обмисля. Зависи от графика ми. Но съм любопитен по някаква причина. Можете ли да си ме представите като водещ?“, попита с усмивка Димитров.

"Много се радвам за Дара"

Григор признава, че е следил с огромен интерес финала на "Евровизия" и е останал впечатлен от представянето на българската изпълнителка. „Това беше толкова готино! Беше невероятно. Много се радвам за Дара. Когато видях изпълнението, си помислих, че може да спечели, защото беше толкова забавно. И следващата "Евровизия" ще е в България“, подчерта бившият №3 в световната ранглиста. Според него домакинството е огромна възможност не само за музикалната сцена, но и за цялата страна. „Много съм щастлив. Това е прекрасно за страната и съм много любопитен как ще организират събитието“, заяви още той.

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България вече се подготвя за най-голямото музикално шоу в Европа

Подготовката за "Евровизия" 2027 вече е в ход. Българското правителство създаде специален организационен комитет, който ще координира всички дейности, свързани с провеждането на конкурса – от сигурността и транспорта до туристическата инфраструктура и културната програма. Начело на комитета е вицепремиерът Иво Христов. Наскоро той проведе среща с директора на конкурса Мартин Грийн, за да бъдат обсъдени основните изисквания към страната домакин.

За домакинството се състезават четири български града – София, Пловдив, Варна и Бургас, като окончателното решение се очаква до края на юли. Кандидатите трябва да покрият строги критерии, сред които наличие на подходяща арена, добра транспортна свързаност, достатъчна хотелска база и капацитет за приемане на хилядите фенове и журналисти, които традиционно посещават конкурса.

А ако Григор Димитров действително приеме предизвикателството, "Евровизия" 2027 може да се окаже не само музикално, но и спортно-звездно събитие за България.

Woman.bg

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Снимки: Gettyimages