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Григор Димитров със сериозен прогрес в световната ранглиста преди "Уимбълдън"

  • 29 юни 2026 | 09:00
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Григор Димитров със сериозен прогрес в световната ранглиста преди "Уимбълдън"

Най-добрият български тенисист Григор Димитров записа сериозен прогрес в световната ранглиста. 35-годишният хасковлия се изкачи с 18 места и в обновената днес класация заема 146-ата позиция с актив от 407 точки.

През миналата седмица Григор участва на турнира от сериите АТР 250 в Майорка и достигна до четвъртфиналите. Той натрупа четири победи на трева по време на подготовката си за “Уимбълдън”, два пъти повече от спечелените от него срещи до края на "Ролан Гарос" Това дава надежди за успешно представяне на Димитров в третия за годината турнир от Големия шлем. Първи негов съперник в Лондон ще бъде австралийският квалификант и дебютант в основната схема на турнира Дейн Суини, а мачът им е във вторник.

Рекорден ранкинг записа втората ракета на България Пьотр Нестеров, който прескочи цели 27 места и вече е №369 със 136 точки на сметката му. Националът на България за Купа “Дейвис” направи страхотно представяне на “Чаланджър 50” турнира на клей в Пловдив, записвайки първи полуфинал в кариерата си на това ниво.

Димитър Кузманов също напредна в класацията на АТР. Той се придвижи 16 места напред до №427 с актив от 113 точки.

Финалистът при юношите на US Open Александър Василев дебютира в Топ 600. 19-годишният талант от Плевен се изкачи с 18 позиции до №592 със 79 точки. Той също игра в Пловдив и достигна до втория кръг.

В челото на класацията няма промени. №1 в света остава Яник Синер с 13 450 точки, следван от Карлос Алкарас с 9460, Александър Зверев със 7190 точки и други.

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