Григор продължава да се изкачва, нови рекордни класирания за Иванов и Василев

Всички български тенисисти сред първите 1000 отбелязват прогрес в световната ранглиста през тази седмица.

Григор Димитров се изкачи с две места и вече е №140 с актив от 432 точки. През следващите дни той ще има възможност да натрупа нови точки с участието си на ATP 250 турнира в Лос Кабос, където негов съперник на старта ще бъде талантливият 17-годишен французин Мойс Куаме.

Втората ракета на България Пьотр Нестеров прогресира с пет позиции до №360 със 138 точки на сметката му.

Димитър Кузманов се изкачи с 20 позиции до №3075 със 131 точки.

Александър Донски е с 11 места по-напред в класацията - №538 със 78 точки, а Иван Иванов и Александър Василев записаха нови рекордни класирания. Шампионът при юношите от Уимбълдън и US Open за 2025 г. Иванов се изкачи с четири места до №561 със 71 точки, а Александър Василев напредна с 14 места до №564 със 70 точки.

Най-прогресиращият български тенисист тази седмица е Динко Динев. Той се изкачи с 26 позиции и вече е №800 в света.

В топ 10 също има промени. Новак Джокович се завърна в топ 5, след като прогресира с две места, а Даниил Медведев напредна с едно и се изкачи до седмото. Съответно отстъпление бележат Алекс де Минор и Бен Шелтън. На върха в класацията далеч пред всички останали е Яник Синер с 13 450 точки, следван от Александър Зверев, Карлос Алкарас и Феликс Оже-Алиасим.

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