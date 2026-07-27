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Елизара Янева с леко отстъпление в световната ранглиста

  • 27 юли 2026 | 10:30
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Елизара Янева с леко отстъпление в световната ранглиста

Първата ракета на България при жените Елизара Янева загуби позиции в световната ранглиста по тенис при жените на WТА.

19-годишната пловдивчанка заема 188-ото място с 413 точки, смъквайки се с две позиции спрямо миналата седмица, след като отпадна в първия кръг на турнир от сериите WТА 125 в Палермо (Италия).

Лиа Каратанчева се изкачва с 12 места и вече е 376-а, докато Денислава Глушкова, която достигна до полуфиналите на турнира в Хорб (Германия), прави прогрес с 29 позиции и вече заема 419-ата.

Арина Сабаленка (Беларус) продължава бъде водачка в класацията с 8550 точки, докато в челната десетка няма никакви промени.

В топ 10 на двойки Катержина Синякова (Чехия) запазва първата си позиция с 10150 точки, а единствената промяна е изкачването на Елизе Мертенс (Белгия) на седмото място за сметка на Шуай Чжан (Китай).

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