Бен Шелтън: Има толкова много неща, от които съм разочарован

Бен Шелтън вече е спечелил три титли през 2026 г., което е най-доброто му постижение в кариерата, и в момента е номер 6 в световната ранглиста на АТР, само на една позиция под рекордното му класиране.

Въпреки това, разсъждавайки върху сезона си до момента преди турнира „Мубадала Ди Си Оупън“ във Вашингтон, Шелтън призна, че е със смесени чувства и е гладен за повече успехи по време на северноамериканското турне на твърди кортове.

„Това е странен сезон за мен“, заяви Шелтън на пресконференцията си преди турнира във Вашингтон. „Много върхове, много спадове. Спечелих повече титли, отколкото някога съм печелил за една година. А сме едва по средата на сезона. В същото време има толкова много неща, от които съм разочарован и недоволен в играта си. Мисля, че има много какво да подобря през втората половина на годината. За щастие, навлизам в период от сезона, който наистина харесвам и в който обичайно играя много добре.“

Въпреки успехите си и спечелените титли, Шелтън отпадна още в първия кръг на „Уимбълдън“ и във втория на „Ролан Гарос“. На турнирите от сериите „АТР Мастърс 1000“ тази година той спечелил само един мач в четири надпревари, от което идва и разочарованието у 23-годишния тенисист.

„Мисля, че като цяло представянето ми“, отговори Шелтън на въпрос какво го е подразнило през последните месеци. „Не знам доколко се дължи просто на моето ниво или на конкретни мачове, специфични ситуации, вземане на решения. Но аз съм човек, който се опитва да бъде постоянен – в начина, по който тренирам, в начина, по който живея, в ежедневието си.“

„Предполагам, че непостоянството в играта ми е това, което ме разочарова повече. Една от най-големите ми цели в тура е да стигам до края на турнирите, да завършвам седмицата и да печеля титли – нещо, което преди не ми се получаваше толкова често, но сега ставам все по-добър в това.“

„Мисля, че част от разочарованието идва от тези отпадания в ранните кръгове, които са като капан за мен. Смятам, че за мен е важно да бъда по-постоянен всяка седмица в тези ситуации.“

Шелтън ще се изправи срещу квалификант в първия си мач на турнира от категория АТР 500 на твърди кортове във Вашингтон, където е достигал два пъти до полуфиналите. Преди около месец американецът загуби от световния номер 125 Ото Виртанен в първия си мач на „Уимбълдън“, но е доволен от работата, която е свършил оттогава.

„За мен беше важно да отида във Флорида веднага, няколко дни след като загубих на „Уимбълдън“, да се аклиматизирам към жегата и веднага да започна да тренирам“, каза Шелтън, който тази година спечели титли в Далас, Мюнхен и Щутгарт.

„Мисля, че физическата подготовка е голяма част от този етап на сезона заради горещините и бруталните условия. Така че беше хубаво да започна по-рано с нея. Предполагам, че това беше позитивът, който извлякох от загубата в първия кръг на турнир, в който обикновено стигам далеч и играя добре, но такъв е тенисът.“

Турнирът от категория АТП 500 във Вашингтон ще се проведе от 27 юли до 2 август, като миналогодишният шампион Алекс де Минор е поставен под номер едно в схемата.

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