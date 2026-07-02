Очаквайте на живо: Григор Димитров - Якуб Меншик

Единственият българин в тенис елита Григор Димитров ще се изправи срещу Якуб Меншик във втори кръг на "Уимбълдън". Двубоят е трети на корт номер 1 и ще започне около 20 часа, като преди него трябва да приключи мачът на Александър Зверев срещу Валентин Ройер.

Гришо преодоля първи кръг с трисетова победа за около 2 часа срещу Дейн Суини, докато чехът имаше доста повече проблеми срещу Тоби Самуел и го надви в петсетова битка с шампионски тайбрек в решителния последен сет.

A lot can change in a year.



Just look at what winning at #Wimbledon means to @GrigorDimitrov 💜 💚 pic.twitter.com/Y5aD4rbbZc — Wimbledon (@Wimbledon) June 30, 2026

Това е трети мач между Димитров и Меншик, като българинът записа две поражения в три сета от този съперник в Мадрид и Шанхай през 2024-та. Ако успее да надделее сега, топ ракетата ни ще запише първа победа над съперник от топ 20 от US Open 2024 насам. Меншик пък не е губил в предишните си шест двубоя срещу играчи извън топ 100 този сезон.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google

Следвай ни:

Снимки: Imago