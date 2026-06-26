Григор Димитров срещу непознат съперник на старта на Уимбълдън

Най-добрият български тенисист Григор Димитров научи съперника си за първия кръг на основната схема в третия за годината турнир от Големия шлем - Уимбълдън.

35-годишният хасковлия, който получи "уайлд кард" за състезанието, ще започне 16-ото си участие на тревните кортове в Лондон срещу 25-годишния квалификант Дейн Суийни (Австралия).

Двамата не са играли помежду си до момента.

Високият едва 170 см австралиец заема 126-ата позиция в ранглистата на АТР, като това е и рекордното класиране в кариерата му. За него това е дебютно участие на Уимбълдън. В турнирите от Големия шлем той е достигал единствено до втория кръг на Откритото първенство на Австралия по-рано тази година.

На трева през този сезон Дейн Суийни има две участия на турнири от категорията "Чаланджър" на АТР. Той стигна до полуфинал в Илкли, но след това отпадна в първи кръг в Нотингам.

Григор Димитров от своя страна записа четвъртфинали на "Чаланджър" в Дъблин и на АТР 250 турнира в Майорка.

При победа на старта на Уимбълдън 25-годишният хасковлия ще се изправи във втория кръг срещу Якуб Меншик или участващия с "уайлд кард" представител на домакините Тоби Самюъл. За третата фаза потенциални съперници на Димитров са ветеранът Стан Вавринка, Матео Беретини, Рафаел Колиньон и Артур Фис.

Най-добрият резултат на Григор Димитров на свещената трева в Лондон до момента е полуфинал през 2014-а, а през миналата година отпадна в четвъртия кръг след отказване срещу бъдещия шампион Яник Синер (Италия).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google