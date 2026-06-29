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  3. Холивудска звезда с интересен коментар за Меси: Вкъщи той е по-важен от мен

Холивудска звезда с интересен коментар за Меси: Вкъщи той е по-важен от мен

  • 29 юни 2026 | 16:47
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Холивудска звезда с интересен коментар за Меси: Вкъщи той е по-важен от мен

Мат Деймън е наясно с мястото на Меси в своя дом.

Актьорът разкри колко дълбоко е почитан Лионел Меси в собствения му дом, шегувайки се, че капитанът на Аржентина е смятан за по-значима фигура от самия него, особено по време на Световното първенство по футбол за мъже през 2026 г.

Холивудската звезда направи това признание по време на интервю за Telemundo, докато промотираше новия филм на Кристофър Нолdн The Odyssey заедно с колумбийския актьор Джон Легуисамо.

На въпрос дали в къщата му има знаме на Аржентина и знаме на Меси, Деймън отговори без колебание.

"Разбира се, разбира се. По-важен е от мен, да", каза Деймън със смях.

Връзката на Деймън с Аржентина

Връзката на Мат Деймън с аржентинския футбол идва от съпругата му Лусиана Баросо, която е родена в Салта.

Актьорът и преди е говорил как е бил въвлечен във футболната култура на Аржентина чрез семейството си, включително посещения на мачове на Бока Хуниорс и напрежението, което съпътства играта в Буенос Айрес.

По време на интервюто за Telemundo Деймън заяви, че Аржентина е неговият отбор на Световното първенство, въпреки че се пошегува, че за конкретния мач подкрепя Колумбия, тъй като до него е Легуизамо.

"Аржентина е моят отбор, но днес е Колумбия, защото моят приятел тук е от Колумбия и в този мач съм за Колумбия", каза Деймън.

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Снимки: Imago

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