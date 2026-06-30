Популярни
»
Вход / Регистрирай се
  1. Sportal.bg
  2. Спартак (Варна)
  3. Спартак (Варна) пуска в продажба абонаментни карти за новия сезон

Спартак (Варна) пуска в продажба абонаментни карти за новия сезон

  • 30 юни 2026 | 19:26
  • 290
  • 0
Спартак (Варна) пуска в продажба абонаментни карти за новия сезон

Спартак (Варна) обяви, че пуска в продажба абонаментни карти за новия сезон. Те ще бъдат налични от 3 юли, а чрез специален брояч в официалната страница на клуба ще може да се следи колко са продадените карти.

Спартак (Варна) обяви нов начин на организация при домакинските мачове
Спартак (Варна) обяви нов начин на организация при домакинските мачове

Ето какво пишат от Спартак:

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ 2026/27

Уважаеми привърженици,

Стартираме кампанията за абонаментните карти за новия сезон на 03.07.2026г. в 9:00ч.

На официалната страница на клуба ще можете в реално време да следите броя на продадените абонаментни карти чрез специален брояч.

На фона на това, което виждаме в България и най-вече в клубовете от София и Пловдив, абонаментните карти все повече се превръщат в предпочитания начин феновете да бъдат част от своя клуб и да го подкрепят по устойчив начин.

Но истината е, че абонаментната карта носи много по-голяма стойност от възможността просто да влезеш по-лесно на стадиона. Да, тя помага за по-доброто планиране и бюджетиране на клуба. Да, тя е финансова подкрепа в момент, в който българският футбол продължава да се бори с огромни трудности. Но най-важното е друго.

Всеки закупен абонамент е послание. Послание към нас, че не сме сами. Послание към бъдещите партньори и спонсори, че зад Спартак Варна стоят не един, двама или петима души, а стотици варненци, които милеят за този клуб и искат той да има бъдеще.

Не става въпрос просто за абонаментна карта – нашата най-голяма сила това сте вие, обединени и ясно заявени – това е легитимация.

Карта „Винаги верни“(стандартна)

Достъп до всички сектори без VIP

10% отстъпка във фен

магазина

Ученици на възраст над 13.99г до 17.99г. ползват 40% отстъпка при закупуване на абонаментна карта „Винаги верни“ срещу представяне на валиден ученически документ.

Цена: 120€

VIP Card

Достъп до всички сектори

15% отстъпка във фен магазина

Цена: 250€

VIP MAXI Card

Достъп до всички сектори

Персонализирано място във VIP сектора

20% отстъпка във фен магазина

Достъп до клубния паркинг

Цена: 400€

„Пазител на традициите“(пенсионерска)

Достъп до всички сектори без VIP

10% отстъпка във фен магазина

Цена: 50€

Важно:

Абонаментната карта VIP MAXI се изработва само с предварителна заявка, тъй като е поименна и включва персонализирано място във VIP сектора. Поради индивидуалната ѝ изработка е необходимо технологично време за издаване.

Съвсем скоро ще представим и новата бизнес абонаментна линия, създадена специално за партньори и компании.

Цените на абонаментните карти за сезон 2026/27 са определени в съответствие с новите цени на билетите за домакинските срещи на отбора:

Нормален билет – 12 €

Ученически билет( до 13г.) – 5 €

Пенсионерски билет – 5 €

VIP билет – 30€

Важно!

Всички дарители, подкрепили клуба в кампанията „Аз съм Спартак“ с 1000 лв. , 500€ или повече, имат право да получат абонаментна карта „Винаги верни“ за сезон 2026/27. За получаването ѝ е необходимо предварително да заявят желанието си в официалния фен магазин на клуба и предоставяне на сертификат за дарението.

Работно време на фен магазина:

Понеделник – Петък: 09:00 – 19:00 ч.

Събота и Неделя: 10:00 – 18:00 ч.

телефон за контакт: 0884207787

Благодарение на вас, нашите верни привърженици, успяхме да преминем през най-трудните моменти и да запазим мястото си там, където принадлежи Спартак Варна.

Сега е време да направим следващата крачка – заедно.

И за това тази година, в дух на прозрачност, решихме да поставим официален брояч на абонаментните карти, който ще бъде видим на официалната ни страница 24/7. Нека заедно видим колко са хората, които застават плътно зад Спартак Варна и които са готови да бъдат до клуба в пек и студ, в добро и в лошо. Хората за които Спартак Варна е кауза. Нека се преброим.

А ти взе ли своята карта? Готов ли си да застанеш зад Спартак Варна?

Google icon Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google
Следвай ни:
facebook instagram whatsapp viber tiktok google-news

Още от БГ Футбол

Спартак (Варна) взе под наем бранител от Гьозтепе

Спартак (Варна) взе под наем бранител от Гьозтепе

  • 30 юни 2026 | 17:13
  • 1326
  • 0
Арда взе защитник, представи го като бразилски национал

Арда взе защитник, представи го като бразилски национал

  • 30 юни 2026 | 16:41
  • 4244
  • 0
Билетите за ЦСКА - Дери Сити в продажба от утре

Билетите за ЦСКА - Дери Сити в продажба от утре

  • 30 юни 2026 | 16:16
  • 4973
  • 13
Кръщават на Зума стадиона на Локо (Пловдив)

Кръщават на Зума стадиона на Локо (Пловдив)

  • 30 юни 2026 | 15:15
  • 1557
  • 4
Дунав привлече талант на Берое

Дунав привлече талант на Берое

  • 30 юни 2026 | 14:11
  • 1310
  • 1
Отстраниха защитник на Лудогорец от националния му отбор заради лоша дисциплина

Отстраниха защитник на Лудогорец от националния му отбор заради лоша дисциплина

  • 30 юни 2026 | 14:07
  • 3172
  • 1
Виж всички

Водещи Новини

Левски 3:0 Радник (Сурдулица), три бразилски гола

Левски 3:0 Радник (Сурдулица), три бразилски гола

  • 30 юни 2026 | 20:10
  • 15520
  • 58
Кот д’Ивоар 0:0 Норвегия

Кот д’Ивоар 0:0 Норвегия

  • 30 юни 2026 | 20:00
  • 3037
  • 10
Григор поведе с пробив срещу австралиеца Суини

Григор поведе с пробив срещу австралиеца Суини

  • 30 юни 2026 | 19:40
  • 5863
  • 3
Левски представи две нови попълнения

Левски представи две нови попълнения

  • 30 юни 2026 | 17:59
  • 20531
  • 46
Димитър Илиев сложи край на кариерата си

Димитър Илиев сложи край на кариерата си

  • 30 юни 2026 | 20:26
  • 231
  • 0
Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

Владимир Кличко: Кубрат Пулев е фантастичен боксьор, изглеждаше непобедим

  • 30 юни 2026 | 09:56
  • 26565
  • 103