Спартак (Варна) пуска в продажба абонаментни карти за новия сезон

Спартак (Варна) обяви, че пуска в продажба абонаментни карти за новия сезон. Те ще бъдат налични от 3 юли, а чрез специален брояч в официалната страница на клуба ще може да се следи колко са продадените карти.

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Ето какво пишат от Спартак:

АБОНАМЕНТНИ КАРТИ 2026/27

Уважаеми привърженици,

Стартираме кампанията за абонаментните карти за новия сезон на 03.07.2026г. в 9:00ч.

На официалната страница на клуба ще можете в реално време да следите броя на продадените абонаментни карти чрез специален брояч.

На фона на това, което виждаме в България и най-вече в клубовете от София и Пловдив, абонаментните карти все повече се превръщат в предпочитания начин феновете да бъдат част от своя клуб и да го подкрепят по устойчив начин.

Но истината е, че абонаментната карта носи много по-голяма стойност от възможността просто да влезеш по-лесно на стадиона. Да, тя помага за по-доброто планиране и бюджетиране на клуба. Да, тя е финансова подкрепа в момент, в който българският футбол продължава да се бори с огромни трудности. Но най-важното е друго.

Всеки закупен абонамент е послание. Послание към нас, че не сме сами. Послание към бъдещите партньори и спонсори, че зад Спартак Варна стоят не един, двама или петима души, а стотици варненци, които милеят за този клуб и искат той да има бъдеще.

Не става въпрос просто за абонаментна карта – нашата най-голяма сила това сте вие, обединени и ясно заявени – това е легитимация.

Карта „Винаги верни“(стандартна)

Достъп до всички сектори без VIP

10% отстъпка във фен

магазина

Ученици на възраст над 13.99г до 17.99г. ползват 40% отстъпка при закупуване на абонаментна карта „Винаги верни“ срещу представяне на валиден ученически документ.

Цена: 120€

VIP Card

Достъп до всички сектори

15% отстъпка във фен магазина

Цена: 250€

VIP MAXI Card

Достъп до всички сектори

Персонализирано място във VIP сектора

20% отстъпка във фен магазина

Достъп до клубния паркинг

Цена: 400€

„Пазител на традициите“(пенсионерска)

Достъп до всички сектори без VIP

10% отстъпка във фен магазина

Цена: 50€

Важно:

Абонаментната карта VIP MAXI се изработва само с предварителна заявка, тъй като е поименна и включва персонализирано място във VIP сектора. Поради индивидуалната ѝ изработка е необходимо технологично време за издаване.

Съвсем скоро ще представим и новата бизнес абонаментна линия, създадена специално за партньори и компании.

Цените на абонаментните карти за сезон 2026/27 са определени в съответствие с новите цени на билетите за домакинските срещи на отбора:

Нормален билет – 12 €

Ученически билет( до 13г.) – 5 €

Пенсионерски билет – 5 €

VIP билет – 30€

Важно!

Всички дарители, подкрепили клуба в кампанията „Аз съм Спартак“ с 1000 лв. , 500€ или повече, имат право да получат абонаментна карта „Винаги верни“ за сезон 2026/27. За получаването ѝ е необходимо предварително да заявят желанието си в официалния фен магазин на клуба и предоставяне на сертификат за дарението.

Работно време на фен магазина:

Понеделник – Петък: 09:00 – 19:00 ч.

Събота и Неделя: 10:00 – 18:00 ч.

телефон за контакт: 0884207787

Благодарение на вас, нашите верни привърженици, успяхме да преминем през най-трудните моменти и да запазим мястото си там, където принадлежи Спартак Варна.

Сега е време да направим следващата крачка – заедно.

И за това тази година, в дух на прозрачност, решихме да поставим официален брояч на абонаментните карти, който ще бъде видим на официалната ни страница 24/7. Нека заедно видим колко са хората, които застават плътно зад Спартак Варна и които са готови да бъдат до клуба в пек и студ, в добро и в лошо. Хората за които Спартак Варна е кауза. Нека се преброим.

А ти взе ли своята карта? Готов ли си да застанеш зад Спартак Варна?

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