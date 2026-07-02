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Антъни Хамилтън продава на търг колекцията си от класически автомобили за 3 милиона паунда

  • 2 юли 2026 | 13:45
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Антъни Хамилтън продава на търг колекцията си от класически автомобили за 3 милиона паунда

Бащата на 7-кратния световен шампион във Формула 1 Люис Хамилтън - Антъни, ще предложи на търг своята частна колекция от 27 класически автомобила, чиято стойност се оценява на над 3 милиона британски лири.

Продажбата, организирана от „Айконик Окшъниърс“, ще се проведе на 25 юли по време на уикенда „Класик“ на Британския клуб на състезателните пилоти на пистата „Силвърстоун“, дом на Гран при на Великобритания.

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По-голямата част от колекцията от 27 автомобила се състои от британски класики, включително Ягуар XJ220, изключително рядък Ягуар XK SS и две реплики на C-Type – XKC 001 и XKC 003.

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Сред другите впечатляващи автомобили в списъка са Мерцедес-Бенц 190 SL от 1960, Мерцедес-Бенц C63 AMG Edition 507 от 2013 и Мерцедес-Бенц 300 SL от 1989, който преди това е бил собственост на боксьора в тежка категория Били Уокър.

Лайънъл Абът, автомобилен специалист в „Айконик Окшъниърс“, коментира: „Колекцията на Антъни Хамилтън е превъзходно подбрана група автомобили с истинска дълбочина, качество и индивидуалност.“

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Снимки: Gettyimages

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