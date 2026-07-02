Трудно изпитание за Григор Димитров и още вълнуващи сблъсъци в 4-тия ден на "Уимбълдън"

Четвъртият ден от тазгодишното издание на “Уимбълдън” обещава да бъде най-вълнуващият от началото на надпреварата. Програмата предлага няколко много вълнуващи срещи, а Sportal.bg ще следи развитието на всички двубои на живо.

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Разбира се, за българската публика най-голям интерес представлява мачът на Григор Димитров срещу Якуб Меншик. Двамата ще играят последен двубой за деня на корт №1. Чехът спечели предишните два сблъсъка помежду им, а днес за първи път ще премерят сили на трева.

Шампионът от “Ролан Гарос” Александър Зверев ще има за съперник французина Валентин Ройер. Зверев никога не е стигал до четвъртфиналите в Лондон, но се надява този път направи запомнящо се участие.

В може би най-очаквания мач от неутралните фенове Матео Беретини излиза срещу Артур Фис. Беретини остава един от най-солидните играчи на трева, когато е здрав. Фис обаче притежава невероятна атлетичност и бързина, които ще поставят италианеца под сериозен натиск.

При дамите също ще е интересно. Световната №1 Ига Швьонтек открива програмата срещу Каролина Плишкова. Макар Швьонтек да е абсолютен фаворит, Плишкова има огромен опит на трева и сервис, който може да бъде изключително оръжие. За полякинята това ще бъде истинският тест дали е готова да защити титлата си от миналата година.

Елена Рибакина също не крие амбициите си да стигне до трофея, а днес ще се опита да преодолее Кристи Макнели, която никога не е прескачала втория кръг в Лондон.

Място в третия кръг ще преследват още Ема Наваро, Диана Шнайдер, Марта Костюк, Мадисън Кийс, Аманда Анисимова и Линда Носкова.

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Снимки: Gettyimages