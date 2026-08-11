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  3. Росица Денчева записа победа на двойки в Куршумлийска баня

Росица Денчева записа победа на двойки в Куршумлийска баня

  • 11 авг 2026 | 21:03
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Росица Денчева записа победа на двойки в Куршумлийска баня

Росица Денчева, която е националка на България за купа "Били Джийн Кинг Къп", се класира за втория кръг на двойки на турнира по тенис на клей в Куршумлийска баня, след като с рускинята Варвара Паншина се наложиха над азиатките Хуан Юйцзя от Китай и Чжан Ин от Китай с 6:2, 6:2.

Денчева и Паншина чакат в следващата фаза победителите от двубоя между австралийките Габриела да Силва и Теника Макгифин, които са поставени под номер 3 в схемата на турнира, а Лиса Заар (Швеция) и Катарина Завартска (Украйна).

В турнира в английския град Алдершот старта преодоля и друга българка - Александра Матева, който заедно с Джойс Борг от Малта надиграха представителките на домакините Летисия Романова и Емма Соукингс в три сета - 4:6, 7:5, 10:8. Във втория кръг те ще срещнат поставените под номер 1 в турнира Анастасия Абанято (Италия) и Анджела Окутои (Кения).

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