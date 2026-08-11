Алекс Ганчев продължава напред на двойки в Сърбия

Българинът Алекс Ганчев се класира за втория кръг на двойки на тенис турнира на клей в Куршумлийска баня, след като с партньора си Саша Маес от Австрия победиха Томаш Фидлер (Чехия) и Данило Здравковски от (Република Северна Македония) с 6:2, 6:4.

Във втория кръг Ганчев и Маес ще срещнат двойката Стефан Хайта (Румъния) и Душан Обрадович (Сърбия), които са поставени под номер 3 в схемата на турнира.

Чисто българската двойка, съставена от Мипаил Иванов и Васил Шандаров отпадна след загуба на старта от представителите на домакините Владо Янкай и Вук Радженович с 2:6, 2:6 за 55 минути на корта.

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google