Шиникова с победа на двойки във Виго

Опитната българка Изабелла Шиникова се класира за втория кръг на двойки на тенис турнир в испанския град Виго с награден фонд 30 хиляди евро. Българката си партнираше с китайката Лю Мин и двете се наложиха над двойката Паула Оргега Редондо (Испания) и Мадхурима Савант (Индия) с 6:4, 6:2 за малко повече от час на корта.

В първия сет Шиникова и Мин допуснаха два пробива, но направиха три, с което спечелиха частта с 6:4. Във втората бяха по-убедителни, като два пъти взеха сервиса на съперничките си и затвориха срещата при 6:2.

Във втората фаза, която е четвъртфинал - Шиникова и Мин, чакат победителя от двубоя между Виктория Гомес О'Айон (Испания) и Аранча Рус (Нидерландия) срещу Милана Ивантсив (Португалия) и американката София Рохас.

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