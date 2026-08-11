Асоциацията на тенисистите е притеснена от натоварването върху играчите след огромния брой откази от Откритото първенство на Канада

Асоциацията на професионалните тенисисти (ПТПА) заяви, че е притеснена от голямото натоварване върху играчите, след като куп водещи тенисисти се отказаха от участие в Откритото първенство на Канада.

Турнирът от сериите "Мастърс" в Монреал премина в отсъствието на водача в световната ранглиста Яник Синер, втория в нея Карлос Алкарас, както и рекордьорът по титли от турнирите от Големия шлем Новак Джокович. Фаворитът на канадската публика Феликс Оже-Алиасим също се отказа заради контузия в гърба. При жените, които играят в Торонто, публиката не успя да види Виктория Мбоко, Каролина Мухова, Ема Ръдукану и Джазмин Паолини.

"Доказателствата са налице: сезонът е твърде дълъг, време за възстановяване няма, а контузиите стават все по-сериозни", заявиха от ПТПА в изявлението си.

От там посочиха, че травмите в горната част на тялото са се увеличили с 42 процента само за година.

От 2025 година седем от деветте турнира "Мастърс" преминаха в двуседмичен форма.

"Не може краткосрочните комерсиални интереси да бъдат преди здравето на играчите. Да защитим тенисисти означава не само да запази интригата в турнирите, но и да защитим бъдещето на тениса", казаха още от ПТПА.

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