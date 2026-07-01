Ден 3 на “Уимбълдън”: погледите са насочени към дуела Циципас - Джокович

Днешният трети ден от програмата на “Уимбълдън” обещава истинско тенис зрелище, след като вече станахме свидетели на няколко изненади, включително отпадането на четвъртия поставен в схемата при мъжете Бен Шелтън. Sportal.bg ще следи на живо всичко най-интересно от кортовете в Лондон.

Ден 2 на "Уимбълдън": всички резултати

Големият сблъсък на деня ще бъде между Новак Джокович и Стефанос Циципас. Седемкратният шампион Джокович (поставен под №7) излиза срещу бившия №3 в света Циципас, който в момента заема 87-о място в ранглистата, но остава изключително опасен съперник.

Джокович и Циципас ще премят сили не преди 19:00 часа, а от 15:30 на Централния корт ще играят Яник Синер и Нуно Боржеш. Италианецът започна защитата на титлата си от миналата година с петсертова победа срещу Миомир Кецманович и сега се надява да са му нужни по-малко усилия, за да сломи съпротивата на непостоянния португалец.

Третият в схемата Феликс Оже-Алиасим ще има за съперник Дино Призмич. Мачът помежду им е последен за деня на корт №1.

При мъжете ще гледаме още Томи Пол, Хуберт Хуркач, Даниил Медведев, Алехандро Давидович Фокина, Жоао Фонсека и Рафаел Ходар.

Програмата при дамите предвижда не по-малко любопитни срещи. Шампионката от 2024 година Барбора Крейчикова ще се изправи срещу Мира Андреева, която само преди няколко седмици триумфира на “Ролан Гарос”.

Водачката в световната ранглиста Арина Сабаленка влиза като абсолютен фаворит в двубоя срещу Маккарти Кеслър, а Коко Гоф ще търси убедителна победа срещу аржентинката Солана Сиера.

Наоми Осака ще играе Анастасия Гасанова от 13:00 часа, а в късния двубой за деня ветеранката Татяна Мария от Германия ще срещне тийнейджърката от САЩ Ива Йович.

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Снимки: Gettyimages