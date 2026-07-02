Швьонтек надигра с лекота Плишкова

Полякинята Ига Швьонтек продължава успешно защитата на титлата си на “Уимбълдън” от 2025 г.

Поставената под номер 3 в схемата Швьонтек надделя над бившата номер 1 в света и финалистка от 2021 година Каролина Плишкова (Чехия) с 6:1, 6:3, за да достигне до третия кръг.

34-годишната чехкиня, която се завърна на корта след контузия на глезена, която почти сложи край на кариерата ѝ, не успя да се противопостави на съперничката си на Централния корт.

Швьонтек, която се стреми да разчупи така нареченото "проклятие на шампионката" и да стане първата жена от десетилетие, защитила трофея от "Уимбълдън", играеше много добре и взе първия сет само за 25 минути, преди да се потруди малко по-усилено във втория, но без проблеми затвори мача.

Тя вече е достигнала до трети кръг в 26 поредни турнира от “Големия шлем” - рекорд, подобрен само от Мартина Навратилова и Кончита Мартинес.

„Чувствам се по-стабилна днес и това е добре. Първият кръг със сигурност беше наистина емоционален“, каза Швьонтек, която игра три сета в първия кръг срещу Тейлър Таунзенд.

Плишкова пропусна целия сезон 2025, след като скъса връзките на глезена на Откритото първенство на САЩ през 2024-а и започна годината на 1054-о място в ранглистата, но вече се завърна в топ 100.

След като бе уведомена, че Навратилова, която коментираше мача, ѝ е дала оценка A+ за представянето, Швьонтек каза, че все още има място за подобрение.

„Чувствах, че изиграх толкова много неправилни удари, особено в последния гейм, не успях да ги контролирам толкова добре. Така че може би не A+, по-скоро B бих казала“, добави тя.

Швьонтек ще се изправи срещу 29-ата поставена Александра Еала (Филипините), след като тя елиминира Мая Джойнт (Австралия) с 3:6, 6:2, 6:0.

Финалистката от миналата година Аманда Анисимова (САЩ) също продължава напред след победа над сънародничката си София Кенин с 6:2, 4:6, 7:6(3).

Още четири от поставените постигнаха успехи днес. Номер 12 Марта Костюк (Украйна) спечели срещу Анна Блинкова (Русия) с 6:7(5), 6:3, 6:3, номер 21 Мари Бузкова (Чехия) се наложи над Тира Катерина Грант (Италия) със 7:5, 6:3, номер 23 Ема Наваро (САЩ) се справи с Оксана Селехметева (Испания) с 3:6, 6:4, 6:1, а номер 26 Мадисън Кийс (САЩ) надделя над Кейти Суон (Великобритания) с 6:1, 6:4. 15-ата поставена Диана Шнайдер (Русия) загуби от сънародничката си Людмила Самсонова с 4:6, 6:4, 2:6.

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Снимки: Gettyimages