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Александър Василев се класира за втория кръг на турнир в Сърбия

  • 11 авг 2026 | 16:25
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Александър Василев се класира за втория кръг на турнир в Сърбия

Националът на България за Купа "Дейвис" Александър Василев се класира за втория кръг на сингъл на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 30 хиляди долара.

19-годишният състезател, който е поставен под номер 7 в основната схема, надигра участващия с "уайлд кард" представител на домакините Михайло Савич след обрат с 5:7, 6:3, 7:6(3) за два часа и 38 минути на корта.

Василев, финалист при юношите на Откритото първенство на САЩ от миналата година, изостана с 3:5 в откриващия сет, но успя да върне пробива и да изравни до 5:5. Тогава обаче сърбинът отново реализира брейк и взе два поредни гейма, за да поведе в общия резултат. Във втората част българинът не остави шанс на съперника си да върне ранния пробив и да изравни.

В решаващия сет двамата бяха изключително равностойни, но Василев пръв успя да пробие и впоследствие затвърди брейка, за да поведе с 5:3. Савич взе три поредни гейма и поведе с 6:5, но българинът се съвзе и успя да стигне до тайбрек. В него Василев започна с минипробив и водачество 3:0 точки, а до самия край на тайбрека опонентът му не намери отговор. С нов минипробив българинът си даде шанс да сервира за победата и се справи успешно при втория си мачбол.

Така Александър Василев се класира за втория кръг, където може да се изправи срещу друг българин в турнира поединично - Джордж Лазаров, който утре ще играе двубоя си от първия кръг срещу италианеца Габриеле Пенафорти.

По-рано днес българинът Александър Толев се класира за основната схема на сингъл след успех срещу Дмитро Втерковский (Украйна) след 3:0 и отказване на опонента. В първия кръг той ще играе срещу квалификанта Стефан Костич (Австралия).

В надпреварата на двойки утре Василев ще си партнира с Тимофей Дерепаско, като двамата ще се изправят срещу българите Джордж Лазаров и Радослав Шандаров. Братът на Радослав - Васил Шандаров, ще играе с Михаил Иванов срещу двама представители на домакините - Владо Янкан и Вук Радиенович, а в друг мач с българско участие в днешната програма, Алекс Ганчев и Саша Маес (Люксембург) ще излязат срещу Томаш Фидлер (Чехия) и Данило Здравковски (Република Северна Македония).

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