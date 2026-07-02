Съпругата на Левандовски за преместването в САЩ: Ужасена съм

Съпругата на Роберт Левандовски - Анна, призна, че предстоящото преместване от Барселона в САЩ я плаши.

Преди броени дни полският национал подписа с Чикаго Файър.

„Дълго мислих какво да напиша тук. Можех да публикувам усмихната снимка и да напиша: „Време е за ново начало“, преструвайки се, че всичко е идеално. Но не е. Искам да бъда напълно честна с вас“, сподели тя в профила си в Инстаграм.

🚨 Anna Lewandowska via IG:



I spent a long time thinking about what to write here.



I could post a smiling photo, say that we’re “off to chase what’s next,” and pretend that everything is perfect. But it isn’t. And I want to be completely honest with you.



A huge change is ahead… pic.twitter.com/fHluVKcQjH — Barça Universal (@BarcaUniversal) July 1, 2026

„Предстоят големи промени, преместване в Чикаго. И макар да би трябвало да пиша за вълнението си, искам да кажа едно: ужасена съм. Последните няколко седмици бяха истинска емоционална въртележка за мен. Барселона се превърна в мой дом. Моето убежище, което обикнах с цялото си сърце. Мисълта, че отново ще трябва да събирам багаж, да оставя това, което съм изградила, и да започна отначало, е просто ужасяваща“, продължава Левандовска.

„Като майка изпитвам огромен стрес. Притеснявам се за дъщерите си и техните чувства, за новото училище, за това как ще се адаптират към един напълно нов свят. Всеки, който е преживял такова сериозно преместване с деца, знае какво психологическо изпитание е това за родителите.“

Официално: Левандовски подписа с Чикаго Файър

„Животът със спортист не е само лукс, но и трудности, свързани със семейните ангажименти. Кариерата на Роберт ни изправя пред нови предизвикателства. Аз стоя зад него и го подкрепям с всички сили, защото сме един отбор. Но като жена имам право да изпитвам страх. Имам право да се чувствам потисната и днес няма да се преструвам, че не е така.“

„Пиша това, защото знам, че много от вас също се сблъскват с плашещи промени в живота. Искам да знаете, че това е нормално. Че невинаги трябва да сме силни и „щастливи“, написа Анна Левандовска в социалните мрежи.

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