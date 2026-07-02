Съпругата на Левандовски за преместването в САЩ: Ужасена съм

Съпругата на Роберт Левандовски - Анна, призна, че предстоящото преместване от Барселона в САЩ я плаши.
Преди броени дни полският национал подписа с Чикаго Файър.
„Дълго мислих какво да напиша тук. Можех да публикувам усмихната снимка и да напиша: „Време е за ново начало“, преструвайки се, че всичко е идеално. Но не е. Искам да бъда напълно честна с вас“, сподели тя в профила си в Инстаграм.
„Предстоят големи промени, преместване в Чикаго. И макар да би трябвало да пиша за вълнението си, искам да кажа едно: ужасена съм. Последните няколко седмици бяха истинска емоционална въртележка за мен. Барселона се превърна в мой дом. Моето убежище, което обикнах с цялото си сърце. Мисълта, че отново ще трябва да събирам багаж, да оставя това, което съм изградила, и да започна отначало, е просто ужасяваща“, продължава Левандовска.
„Като майка изпитвам огромен стрес. Притеснявам се за дъщерите си и техните чувства, за новото училище, за това как ще се адаптират към един напълно нов свят. Всеки, който е преживял такова сериозно преместване с деца, знае какво психологическо изпитание е това за родителите.“
Официално: Левандовски подписа с Чикаго Файър
„Животът със спортист не е само лукс, но и трудности, свързани със семейните ангажименти. Кариерата на Роберт ни изправя пред нови предизвикателства. Аз стоя зад него и го подкрепям с всички сили, защото сме един отбор. Но като жена имам право да изпитвам страх. Имам право да се чувствам потисната и днес няма да се преструвам, че не е така.“
„Пиша това, защото знам, че много от вас също се сблъскват с плашещи промени в живота. Искам да знаете, че това е нормално. Че невинаги трябва да сме силни и „щастливи“, написа Анна Левандовска в социалните мрежи.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google