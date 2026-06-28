Левандовски много близо до новата страница в живота си и договор за две години в МЛС

За първи път в своята кариера Роберт Левандовски ще играе извън Европа. На 37-годишна възраст полският нападател е напът да се присъедини към отбора от МЛС Чикаго Файър, съобщава авторитетните спортен журналист Фабрицио Романо.

🚨💣 EXCLUSIVE: Robert Lewandowski to Chicago Fire, HERE WE GO! 🇺🇸



The Polish striker has agreed to join Chicago Fire after visiting the club and city two weeks ago.



Lewandowski will sign early next week, ready for new chapter in MLS.



Big move. 🔥🇵🇱 pic.twitter.com/JEKnCYyqRm — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) June 28, 2026

След четири години в Барселона, период, който завърши със спечелването на втора поредна титла на Испания, бившият играч на Байерн е бил убеден да завърши кариерата си (най-вероятно) в Съединените щати и ще подпише двугодишен договор в началото на следващата седмица.

В момента Левандовски е във ваканция и пропуска Световното първенство през 2026 г., след като Полша не успя да се класира за финалната фаза през март. Той е прекарал последните две седмици на американска земя, за да се запознае с град Чикаго и клуба, след което е дал зелена светлина за финализиране на трансфера.

Любопитно е, че дебютът му може да бъде срещу бившия му съотборник Томас Мюлер (Ванкувър), а вторият му мач – срещу Меси (Интер Маями). Така още една световна звезда се отправя към Мейджър Лийг Сокър, като това е вторият подобен трансфер това лято, след като Антоан Гризман първи замени Атлетико Мадрид с Орландо, също със свободен трансфер. Очаква се Каземиро да бъде следващият, който ще се присъедини към Интер Маями.

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