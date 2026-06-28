Левандовски много близо до новата страница в живота си и договор за две години в МЛС

За първи път в своята кариера Роберт Левандовски ще играе извън Европа. На 37-годишна възраст полският нападател е напът да се присъедини към отбора от МЛС Чикаго Файър, съобщава авторитетните спортен журналист Фабрицио Романо.
След четири години в Барселона, период, който завърши със спечелването на втора поредна титла на Испания, бившият играч на Байерн е бил убеден да завърши кариерата си (най-вероятно) в Съединените щати и ще подпише двугодишен договор в началото на следващата седмица.
В момента Левандовски е във ваканция и пропуска Световното първенство през 2026 г., след като Полша не успя да се класира за финалната фаза през март. Той е прекарал последните две седмици на американска земя, за да се запознае с град Чикаго и клуба, след което е дал зелена светлина за финализиране на трансфера.
Любопитно е, че дебютът му може да бъде срещу бившия му съотборник Томас Мюлер (Ванкувър), а вторият му мач – срещу Меси (Интер Маями). Така още една световна звезда се отправя към Мейджър Лийг Сокър, като това е вторият подобен трансфер това лято, след като Антоан Гризман първи замени Атлетико Мадрид с Орландо, също със свободен трансфер. Очаква се Каземиро да бъде следващият, който ще се присъедини към Интер Маями.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google