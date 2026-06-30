Официално: Левандовски подписа с Чикаго Файър

Бившият футболист на Барселона Роберт Левандовски подписа с Чикаго Файър, като се очаква да дебютира на 16 юли.

Вече е официално. След като се сбогува с почести с Барселона, Роберт Левандовски беше обявен за нов играч на Чикаго Файър от МЛС. Полският нападател имаше оферти и от Саудитска Арабия, но в крайна сметка избра да продължи кариерата си в Съединените щати. Другите клубове от града, Чикаго Булс и Чикаго Къбс, вече го приветстваха.

„Подписахме с футболна икона и голмайстор номер едно в историята на Полша“, обявиха от Чикаго Файър в социалните си мрежи в понеделник вечер.

ROBERT LEWANDOWSKI IS COMING TO CHICAGO 🇵🇱



We have signed global soccer icon and Poland’s all-time leading goal scorer Robert Lewandowski as a Designated Player 🔥 #cf97 pic.twitter.com/ML5zxz3hVk — Chicago Fire FC (@ChicagoFire) June 29, 2026

Треньорът на американския тим, Грег Берхалтер, коментира трансфера в предаването „Up and Adams Show“. „Той е вкарвал голове навсякъде, където е играл. Но най-важното е, че винаги е печелил“, подчерта той.

Първенството на МЛС стартира на 16 юни, като е много вероятно полякът да дебютира още в първия кръг.

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