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Официално: Левандовски подписа с Чикаго Файър

  • 30 юни 2026 | 12:30
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Официално: Левандовски подписа с Чикаго Файър

Бившият футболист на Барселона Роберт Левандовски подписа с Чикаго Файър, като се очаква да дебютира на 16 юли.

Вече е официално. След като се сбогува с почести с Барселона, Роберт Левандовски беше обявен за нов играч на Чикаго Файър от МЛС. Полският нападател имаше оферти и от Саудитска Арабия, но в крайна сметка избра да продължи кариерата си в Съединените щати. Другите клубове от града, Чикаго Булс и Чикаго Къбс, вече го приветстваха.

„Подписахме с футболна икона и голмайстор номер едно в историята на Полша“, обявиха от Чикаго Файър в социалните си мрежи в понеделник вечер.

Треньорът на американския тим, Грег Берхалтер, коментира трансфера в предаването „Up and Adams Show“. „Той е вкарвал голове навсякъде, където е играл. Но най-важното е, че винаги е печелил“, подчерта той.

Първенството на МЛС стартира на 16 юни, като е много вероятно полякът да дебютира още в първия кръг.

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