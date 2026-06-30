Официално: Левандовски подписа с Чикаго Файър

Бившият футболист на Барселона Роберт Левандовски подписа с Чикаго Файър, като се очаква да дебютира на 16 юли.
Вече е официално. След като се сбогува с почести с Барселона, Роберт Левандовски беше обявен за нов играч на Чикаго Файър от МЛС. Полският нападател имаше оферти и от Саудитска Арабия, но в крайна сметка избра да продължи кариерата си в Съединените щати. Другите клубове от града, Чикаго Булс и Чикаго Къбс, вече го приветстваха.
„Подписахме с футболна икона и голмайстор номер едно в историята на Полша“, обявиха от Чикаго Файър в социалните си мрежи в понеделник вечер.
Треньорът на американския тим, Грег Берхалтер, коментира трансфера в предаването „Up and Adams Show“. „Той е вкарвал голове навсякъде, където е играл. Но най-важното е, че винаги е печелил“, подчерта той.
Първенството на МЛС стартира на 16 юни, като е много вероятно полякът да дебютира още в първия кръг.Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google