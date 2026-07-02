Пълен крах за тимовете в две от групите на Мондиала, всички осем отбора вече са извън турнира

Световното първенство в САЩ, Канада и Мексико поднесе една от най-любопитните статистики още преди да са приключили двубоите от 1/16-финалите. Оказа се, че всички отбори от групи "E" и "F" вече са аут от турнира още преди да са приключили всички мачове от 1/16-финалите.

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Така още преди края на фазата на 1/16-финалите две от предварителните групи вече нямат нито един представител сред оставащите отбори в турнира. Любопитен факт, който показва колко непредвидимо се развива Мондиал 2026 и как силното представяне в груповата фаза невинаги гарантира дълъг поход в директните елиминации. Още по-интересното е, че и в двете групи лидерите изглеждаха убедително след първите три мача, но когато напрежението се повиши и залогът стана "всичко или нищо", не успяха да оправдаят очакванията. Именно това е едно от големите доказателства, че на световни първенства разликата между груповата и елиминационната фаза често е огромна.

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