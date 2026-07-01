Белгия ще играе със сини екипи срещу Сенегал заради зрителите с цветна слепота

Белгия ще носи синия си екип вместо обичайните си червени фланелки срещу зелените фланелки на Сенегал по-късно тази вечер, за да помогне на зрителите с цветна слепота.

Смесването на червено и зелено е често срещан проблем за хората с цветна слепота, медицински известен като дефицит на цветно зрение (CVD).

Съставите на Белгия и Сенегал (гледайте тук)

Въпреки че светлосиният цвят с розови проблясъци е подобен на зеления, беше решено, че те са достатъчно различни, за да не бъдат объркани по време на мача от 1/16-финалите на Световното първенство.

Желанието да се помогне на хората с цветна слепота се счита за важно от световната футболна централа ФИФА, която заяви, че е ангажирана с приобщаването.

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Снимки: Gettyimages