Сенегал без един от най-важните си футболисти на 1/16-финалите срещу Белгия

Вратарят на Сенегал Едуар Менди ще пропусне мача от елиминационния кръг на отбора срещу Белгия на Световното първенство по футбол в сряда поради контузия. Треньорът на сенегалците Папе Тиау потвърди, че вратарят на Ал-Ахли ще пропусне втория си пореден мач от Световното първенство, защото контузи коляното си при загубата на Сенегал с 2:3 от Норвегия в груповата фаза. Менди се завърна в клубния си отбор в Саудитска Арабия, за да се подложи на допълнителни тестове. 34-годишният вратар не присъства на тренировката във вторник на футболния стадион „Хъски“ в Сиатъл, но Тиау очаква той да се завърне при отбора. „Той ще бъде с нас утре, разбира се, дори и да не е годен да играе“, каза Тиау на френски. „Надяваме се, че ще може да бъде с нас до края на турнира.“

Менди пропусна още една тренировка на Сенегал

От дебюта си през 2019 г. Менди е записал повече от 50 участия за Сенегал и е титуляр и в четирите мача на Световното първенство през 2022 г. в Катар. Сенегал има още двама вратари в състава си. Мори Диау, който играе за френския отбор Льо Авър, започна като титуляр срещу Ирак, освен че замени Менди срещу Норвегия. 33-годишният вратар направи едно спасяване и запази мрежата си суха при победата на Сенегал с 5:0 срещу Ирак в груповата фаза. „Мори се представи страхотно, запази мрежата си чиста“, каза Тиау. „Мисля, че се надяваме, че и вратарят утре ще излезе с чиста мрежа.“

Йеван Диуф, който също играе във френската първа дивизия за Ница, е другият вратар. 26-годишният играч има два мача за Сенегал в кариерата си. Сенегал се класира за 1/16-финалите като един от осемте най-добри отбора, завършили на трето място. Отборът загуби от Франция и Норвегия, преди да победи Ирак, завършвайки с три точки и положителна голова разлика. Белгия завърши на първо място в Група G с равенства срещу Египет и Иран и победа с 5:1 над Нова Зеландия. Победителят от мача в сряда ще остане в Сиатъл и ще се изправи срещу Съединените щати или Босна и Херцеговина на 6 юли.

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Снимки: Gettyimages