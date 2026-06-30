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Лукаку приема ролята си на резерва на Световното

  • 30 юни 2026 | 09:05
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Белгийският национал Ромелу Лукаку заяви, че приема без да се оплаква ролята си на резерва на световното първенство по футбол, което той можеше да пропусне след изпълнения с контузии последен сезон.

33-годишният нападател Лукаку, който е най-добрият реализатор в историята на националния тим на страната си, игра малко повече от час за клубния си тим Наполи в завършилата кампания заради травми, а на Мондиал 2026 вече записа почти два пъти повече време на терена в груповата фаза, като основно влизаше от пейката и успя да се отличи с гол и асистенция.

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Белгия спечели първото място в група G, а на 1/16-финалите в сряда ще се изправи срещу Сенегал.

„Просто съм щастлив, че въобще съм тук, защото ако се погледне как премина сезонът ми, най-нормалното нещо щеше да бъде да не съм част от състава на Белгия на световното първенство. Затова за мен това, че съм в групата, играя и помагам на съотборниците си с каквото мога, е страхотно. Така че се пускам по течението и не съжалявам за нищо“, каза таранът, цитиран от "Ройтерс".

„Сега ни предстои мач срещу Сенегал. Те са много силен отбор технически и тактически, дори могат да направят разлика и физически. Ще бъде много голямо предизвикателство, доста интензивен мач. Шансовете са 50:50, но да видим какво ще се случи на терена“, добави той.

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Снимки: Gettyimages

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