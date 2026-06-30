Лукаку приема ролята си на резерва на Световното

Белгийският национал Ромелу Лукаку заяви, че приема без да се оплаква ролята си на резерва на световното първенство по футбол, което той можеше да пропусне след изпълнения с контузии последен сезон.

33-годишният нападател Лукаку, който е най-добрият реализатор в историята на националния тим на страната си, игра малко повече от час за клубния си тим Наполи в завършилата кампания заради травми, а на Мондиал 2026 вече записа почти два пъти повече време на терена в груповата фаза, като основно влизаше от пейката и успя да се отличи с гол и асистенция.

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Белгия спечели първото място в група G, а на 1/16-финалите в сряда ще се изправи срещу Сенегал.

„Просто съм щастлив, че въобще съм тук, защото ако се погледне как премина сезонът ми, най-нормалното нещо щеше да бъде да не съм част от състава на Белгия на световното първенство. Затова за мен това, че съм в групата, играя и помагам на съотборниците си с каквото мога, е страхотно. Така че се пускам по течението и не съжалявам за нищо“, каза таранът, цитиран от "Ройтерс".

„Сега ни предстои мач срещу Сенегал. Те са много силен отбор технически и тактически, дори могат да направят разлика и физически. Ще бъде много голямо предизвикателство, доста интензивен мач. Шансовете са 50:50, но да видим какво ще се случи на терена“, добави той.

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Снимки: Gettyimages