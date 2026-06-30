Педро Акоста претърпя операция на китката след отпадането си в Ассен

Пилотът от MotoGP Педро Акоста претърпя операция на дясната китка, след като се оттегли от състезанието за Гран При на Нидерландия в Ассен. Въпреки че Акоста се сблъска с множество технически проблеми със своя мотоциклет KTM RC16 през уикенда, причината за оттеглянето му от надпреварата в неделя се оказа физическа.

Испанецът изправи мотора си след първия завой в 13-ата обиколка и се прибра бавно в бокса, за да прекрати участието си.

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Първоначалното предположение беше, че пореден технически проблем е принудил Акоста да се откаже за второ поредно състезание. Той не завърши и Гран При на Чехия на 21 юни, като отпадна в последната обиколка.

Кадри от телевизионното излъчване обаче показаха как Акоста разтърсва дясната си ръка, което насочи към проблем с т.нар. arm pump.

Днес беше потвърдено, че Акоста, който е заводски пилот на КТМ, вече е претърпял операция на дясната китка и се очаква той да се завърне на стартовата решетка за следващия кръг в Германия между 10 и 12 юли.

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„Тази сутрин Педро Акоста премина успешна лека хирургическа интервенция на дясната си китка за лечение на синдром на карпалния тунел“, се казва в изявление на KTM.

Отпадането в Асен беше второ поредно за Акоста след това в Чехия. В резултат на това той се намира на седмо място в генералното класиране при пилотите, на 60 точки зад новия лидер Хорхе Мартин. Трябва да се отбележи, че Акоста беше и сред многото отпаднали от Гран При на Германия през миналата година.

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Най-добре представилият се пилот на KTM в Ассен беше Енеа Бастианини. Италианецът пресече финалната линия седми, но беше класиран шести, след като Марк Маркес получи наказание за превишаване на лимитите на пистата в последната обиколка.

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Снимки: Gettyimages