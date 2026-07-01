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  3. Участието на Серина в турнира на двойки на "Уимбълдън" е под въпрос

Участието на Серина в турнира на двойки на "Уимбълдън" е под въпрос

  • 1 юли 2026 | 16:39
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Участието на Серина в турнира на двойки на "Уимбълдън" е под въпрос

Участието на Серина Уилямс, заедно със сестра ѝ Винъс, в надпреварата на двойки при жените на турнира по тенис от Големия шлем "Уимбълдън" е под въпрос заради контузия на коляното.

44-годишната тенисистка се завърна на сингъл след близо четири години отсъствие във вторник вечерта, като бе посрещната с възторг на Централния корт в Лондон, но отстъпи пред австралийката Мая Джойнт с 3:6, 7:6(6), 3:6.

Завръщането на Серина Уилямс на "Уимбълдън" приключи с драматична загуба
Завръщането на Серина Уилямс на "Уимбълдън" приключи с драматична загуба

По време на мача нямаше индикации, че 23-кратната шампионка от Големия шлем се е контузила. Впоследствие Серина Уилямс не присъства на обичайната пресконференция след мача, а вместо това направи кратко изявление. Състезателите могат да получат глоба за пропускане на пресконференции, но днес беше разкрито, че Уилямс е била физически възпрепятствана, пише агенция ДПА.

Какво следва за непредсказуемата Серина
Какво следва за непредсказуемата Серина

В изявление на агента на американката Джил Смолър се посочва: "Серина нарани дясното си коляно в края на първия сет и затова беше освободена от медийните си задължения от медицинските екипи на "Уимбълдън" и УТА. Тя напусна корта без чужда помощ и прави всичко възможно, за да бъде готова за мача си на двойки по-късно тази седмица."

Серина отказа да се срещне с медиите след загубата си от Мая Джойнт
Серина отказа да се срещне с медиите след загубата си от Мая Джойнт

Серина и Винъс Уилямс получиха "уайлд кард" за надпреварата при двойките за първото си съвместно участие на Откритото първенство на Великобритания, откакто спечелиха шестата си титла преди десетилетие.

Мая Джойнт сбъдна мечтата си: Вярвах, че мога да победя Серина
Мая Джойнт сбъдна мечтата си: Вярвах, че мога да победя Серина
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