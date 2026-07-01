Участието на Серина в турнира на двойки на "Уимбълдън" е под въпрос

Участието на Серина Уилямс, заедно със сестра ѝ Винъс, в надпреварата на двойки при жените на турнира по тенис от Големия шлем "Уимбълдън" е под въпрос заради контузия на коляното.

44-годишната тенисистка се завърна на сингъл след близо четири години отсъствие във вторник вечерта, като бе посрещната с възторг на Централния корт в Лондон, но отстъпи пред австралийката Мая Джойнт с 3:6, 7:6(6), 3:6.

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По време на мача нямаше индикации, че 23-кратната шампионка от Големия шлем се е контузила. Впоследствие Серина Уилямс не присъства на обичайната пресконференция след мача, а вместо това направи кратко изявление. Състезателите могат да получат глоба за пропускане на пресконференции, но днес беше разкрито, че Уилямс е била физически възпрепятствана, пише агенция ДПА.

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В изявление на агента на американката Джил Смолър се посочва: "Серина нарани дясното си коляно в края на първия сет и затова беше освободена от медийните си задължения от медицинските екипи на "Уимбълдън" и УТА. Тя напусна корта без чужда помощ и прави всичко възможно, за да бъде готова за мача си на двойки по-късно тази седмица."

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Серина и Винъс Уилямс получиха "уайлд кард" за надпреварата при двойките за първото си съвместно участие на Откритото първенство на Великобритания, откакто спечелиха шестата си титла преди десетилетие.

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