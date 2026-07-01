Най-тежката загуба

След като допусна първата си загуба в първи кръг на „Уимбълдън“, Бен Шелтън беше пределно откровен.

„Със сигурност една от най-тежките загуби, които съм преживявал.“

Шелтън влезе в The Championships с големи надежди като най-високо поставения американец в турнира и поставен под №4 в схемата, но финландският квалификант Ото Виртанен развали шанса на левичаря с мощен сервис за силен поход в турнир от Големия шлем, завършвайки сензацията след драматичен мач — 6:4, 3:6, 6:7(8), 6:2, 7:6(9).

„Чувствах, че цял ден днес беше битка нагоре по хълма“, каза Шелтън след загубата. Той имаше мачбол и водеше с 8-5 в тайбрека на петия сет. „Бях доста неточен в пласирането на сервиса си, така че не получавах много лесни точки. Налагаше ми се да се боря в много от геймовете. Виртанен играеше наистина добре и много уверено от основната линия. Той извади някои невероятни изпълнения в тези моменти, наистина добър тенис. Понякога просто се случва така.“

Макар да е квалификант, Виртанен не е непознат с тревата в All England Club. Той достигна до втория кръг през 2024 г., когато почти поднесе изненада срещу друг американец — Томи Пол — в петсетов мач. Във вторник Виртанен беше от правилната страна на този петсетов сблъсък, а обратът му срещу Шелтън донесе най-голямата победа в кариерата на 25-годишния тенисист.

Въпреки разочарованието от поражението, Шелтън отдаде заслуженото на Виртанен за това, че му е направил живота труден на корта през целия следобед.

„Мисля, че начинът, по който играеше и удряше топката, определено ме принуди да рискувам повече“, каза Шелтън. „Той играеше агресивно. Не правеше почти никакви грешки. Към края всяка топка, която оставях малко по-удобна, той я превръщаше в уинър… Смятах, че в края се поставих в отлична позиция да спечеля. Той обаче намери решенията.“

Загубата бележи първия случай, в който Шелтън отпада в първи кръг на „Уимбълдън“, както и първия път, в който това му се случва в турнир от Големия шлем след Australian Open през 2023 г. Поставеният под №4 заяви пред репортерите след мача, че сезон 2026 за него се усеща като „пълно влакче на ужасите“. След като започна годината с достигане до четвъртфиналите на Australian Open 2026, Шелтън се препъна в ранните кръгове на турнирите от сериите "Мастърс" в Индиън Уелс и Маями. Отпадането във втори кръг на „Ролан Гарос“ добави още едно трудно представяне в голям турнир за 23-годишния американец.

Но въпреки тези ранни отпадания в ключови събития, сезон 2026 на Шелтън има и немалко силни моменти. Той спечели три титли — по една на всяка настилка — включително две от категория ATP 500 в Далас и Мюнхен, а и остава шести в сезонната ранглиста, когато календарът преминава към юли.

"Има много неща, към които можеш да се върнеш назад и да си пожелаеш да се бяха развили по различен начин“, каза Шелтън. „Очевидно за мен сега фокусът е върху американската серия на твърди кортове. Разбира се, това е много по-ранно отпадане тук, отколкото се надявах, но най-добрата част от сезона за мен предстои."

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Снимки: Imago