Три българки записаха победи на старта на турнир в Сърбия

Три български състезателки записаха победи на старта на турнир по тенис на клей в Куршумлийска баня (Сърбия) с награден фонд 15 хиляди долара.

Шестата поставена Юлия Стаматова се наложи над Алесия Античи (Италия) с 6:4, 6:1 за близо два часа на корта. Така 33-годишната тенисистка се класира за втория кръг, където ще се изправи срещу квалификантката Саманта Имбо Нлога (САЩ), която вчера победи друга българка в схемата - Дария Великова, с 6:4, 6:4.

17-годишната Брияна Иванова, която премина успешно през квалификациите, надигра Карлота Гарсия Алонсо (Испания) с 6:4, 6:4 за час и 52 минути. В следващия кръг Иванова ще играе срещу първата поставена Аня Станкович (Сърбия).

Виктория Велева надигра Мария Йемшанова (Украйна) с 6:1, 6:7(7), 6:3 за три часа и 28 минути на корта и утре й предстои двубой с номер 2 в схемата Дуня Марич (Сърбия).

Добави Sportal.bg като предпочитан източник в Google