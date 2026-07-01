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Юношите на България до 14. победиха Румъния и се класираха за Световното

  • 1 юли 2026 | 15:54
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Юношите на България до 14. победиха Румъния и се класираха за Световното

Националният отбор на България за юноши до 14 години постигна впечатляваща победа с 2:0 над Румъния и си осигури участие на Световното първенство след отличното си представяне на финалите на Европейската отборна лятна купа във Валенсия (Испания). С успеха българските национали завършиха на престижното пето място в Европа – класиране, което им донесе последната квота за световните финали.

Световното първенство ще се проведе от 3 до 8 август в Простейов (Чехия), където България ще бъде сред най-добрите отбори в света до 14 години.   В първия мач на сингъл Александър Борисов направи обрат и победи с 3:6, 6:1, 6:3, а след това Бруно Дженев осигури успеха на нашите с успех със 7:5, 4:6, 6:2.

България е в състав Бруно Дженев (ТК „Макс Про 2020", Пловдив), Александър Борисов (ТК „Макс Про 2020", Пловдив) и Емил Алексиев (ТК „Виа Тенис Стар", София), с капитан Христо Валеов.

Постижението е поредното доказателство за високото ниво на българския юношески тенис и отличната работа с младите таланти, които заслужено намериха място сред най-силните отбори в света.

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