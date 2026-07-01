Мая Джойнт сбъдна мечтата си: Вярвах, че мога да победя Серина

Мая Джойнт сбъдна своя мечта - да се изправи на корта срещу Серина Уилямс. 20-годишната австралийка дори стигна по-далеч, побеждавайки я с 6:3, 6:7 (6), 6:3 на "Уимбълдън" - най-стария и престижен турнир от Големия шлем, на който легендарната американка цели седем пъти е триумфирала с титлата.

"Да изляза на корта със Серина беше нещо, което никога не съм мислила, че ще ми се случи“, каза Джойнт пред пресата след мача. „Мисля, че все още не съм го осъзнала напълно.“

Джойнт продължава напред, за да се изправи срещу Александра Еала във втория кръг в четвъртък – повторение на финала в Ийстбърн от 2025 г. Уилямс пък ще остане в Уимбълдън за турнира на двойки заедно със сестра си Винъс, с която са шесткратни шампионки в „Ол Ингланд Клъб“.

Мая Джойнт никога не е предполагала, че ще получи шанс да играе срещу 44-годишната Уилямс, след като Серина се сбогува с тениса след мача си срещу Айла Томлянович на 3 септември 2022 г. на Откритото първенство на САЩ. По-малката от сестрите Уилямс винаги е била един от идолите на Джойнт – родената в Америка австралийка се е опитвала да подражава на агресивния стил на Серина като дете и винаги е наблюдавала с умиление многобройните съперничества между нея и Винъс.

Сега, 1397 дни след онзи последен мач на сингъл, Джойнт отключи нов скъп спомен.

„Това е чест“, каза Джойнт в петък по време на медийния ден. „Винаги съм мечтала да играя със Серина Уилямс и ако някой ми беше казал преди 10 години, че ще се изправя срещу нея в първия кръг на Уимбълдън, щях да помисля, че е луд.

„Изпитвам огромно уважение към нея, тя беше един от идолите ми, докато растях. Просто съм наистина развълнувана да имам възможността да играя срещу нея.“

Британската публика посрещна Серина с бурни овации на крака, докато тя излизаше на корта, а скандирания „Хайде, Серина, хайде!“ я съпроводиха до стола й. Но най-важното беше, че тя имаше подкрепата на най-близките си, включително Винъс, съпруга ѝ Алексис Оханян, дъщерите ѝ и други.

Още преди началото родената в Америка австралийка знаеше, че публиката ще подкрепя легендата от другата страна на мрежата, което си пролича от разликата в аплодисментите, когато двете заеха местата си за началната точка. Разбира се, Лондон се наслаждаваше и на играта на Джойнт по време на мача.

„Стадионът беше почти такъв, какъвто очаквах“, каза Джойнт. „Пълен и много шумен. Те аплодираха много и мен, което не мислех, че ще направят в такава степен. Това беше приятна изненада. Не знам кога за последно съм играла на толкова пълен стадион, така че беше невероятно.“

Джойнт призна, че е била много нервна вечерта преди мача. Толкова много, че е останала будна до 2 часа сутринта, мислейки си за сблъсъка с Уилямс, както сподели на корта.

„Обикновено не ми се случва да не мога да спя, но това беше специален случай“, каза Джойнт. „Знаете, търсех първата си победа на Уимбълдън, просто победа като цяло. Играех срещу Серина на Централния корт. Много мисли минаваха през ума ми, защото исках да се представя наистина добре и бях нервна какво ще се случи.“

Емоциите ѝ определено са оправдани.

Въпреки че със сигурност не за първи път е изпитвала нервност преди мач, фактът, че жребият е бил в петък сутринта, а двубоят ѝ чак във вторник, е допринесъл за безпокойството на Джойнт.

„Мисля, че този път определено беше по-екстремно“, сподели Джойнт пред медиите. „И преди съм се притеснявала преди мачове, но обикновено е точно преди да изляза на корта, а не четири дни преди дори да разбера кога ще играя срещу нея.“

В действителност напрежението при Джойнт изчезнало едва когато стиснала ръката на Уилямс, с което бил сложен край на мача. Джойнт определи момента, в който е стояла във фоайето преди да излезе на корта, като „най-лудия момент в живота ми“ и описа пред репортери аурата на Уилямс в тениса. Тя сподели също така, че по време на загрявката е чувствала, че краката й "не се движат".

„Трудно е да се обясни“, каза Джойнт. „Не знам. Просто е плашещо да играеш мач срещу някой, който е постигнал толкова много в кариерата си. Тя има такава аура, тя е просто легенда и на този корт са играли толкова много големи имена. Мечтая за този момент, откакто бях малко дете, така че това е доста лудо.“

С успеха срещу Серина Джойнт постигна първата си победа на сингъл на Уимбълдън и едва третата си победа на сингъл на турнир от Големия шлем. По времето, когато Джойнт се ражда през 2006 г., Уилямс вече е спечелила седем титли от Големия шлем.

„Само началото беше много изнервящо, както и опитите за завършване на мача. Тя определено повиши нивото си и игра наистина страхотен тенис“, каза Джойнт, която получи контузия на гърба по-рано тази година и в един момент натрупа 10 поредни загуби.

“Въпреки че не спечелих много мачове този сезон, все пак чувствах, че мога да спечеля. Ако играеш срещу Серена, нямаш какво да губиш. Логично е хората да играят най-добрата си игра срещу нея", добави тя.

Миналата година Мая Джойнт спечели турнира на трева в Ийстбърн преди дебюта си на Уимбълдън, където загуби в първия кръг от Людмила Самсонова. Единствените две други победи на Джойнт в турнири от големите турнири бяха на Откритото първенство на САЩ.

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