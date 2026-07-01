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Лиа Каратанчева достигна до третия кръг в Амстелвеен

  • 1 юли 2026 | 15:15
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Лиа Каратанчева достигна до третия кръг в Амстелвеен

Лиа Каратанчева продължава успешното си представяне на турнира на клей в Амстелвеен (Нидерландия) с награден фонд от 30 000 долара, след като се класира за осминафиналите на сингъл.

22-годишната българка записа победа във втория кръг, надигравайки деветата поставена Витория Паганети (Италия) с 6:1, 7:5 за час и 29 минути.

Каратанчева започна силно двубоя и поведе с 2:0, а след серия от четири поредни спечелени гейма от 2:1 до 6:1 убедително затвори първия сет.

Във втората част българката отново взе ранен аванс от 3:0, но допусна обрат до 3:5. Вместо да се пречупи, тя демонстрира характер и спечели следващите четири гейма, за да триумфира със 7:5 и да си осигури място сред най-добрите 16 в турнира.

В спор за място на четвъртфиналите Каратанчева ще се изправи срещу победителката от двубоя между шестата поставена Мартина Колменя (Италия) и Нели Валберг (Швеция).

В турнира на двойки българката и нейната партньорка Ива Приморац Павичич (Хърватия) отпаднаха в първия кръг след поражение с 4:6, 3:6 от вторите поставени Алена Ковачкова (Чехия) и Нина Варгова (Словакия).

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